राजस्थान की वो तोप, जिसने एक ही धमाके में 35 KM दूर बना दिया था तालाब!

Do You Know: जयपुर के ऐतिहासिक जयगढ़ किले में आजकल हेरिटेज फेस्टिवल 2025 चल रहा है, लेकिन यह किला सदियों से अपनी स्थापत्य कला से कहीं अधिक, अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है. सन् 1726 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया यह किला, आज भी राजस्थान आने वाले हर पर्यटक के लिए एक प्रमुख आकर्षण है.

सैन्य शक्ति का केंद्र



जयगढ़ किला अपने अंदर शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, और सबसे खास तोपें बनाने का कारखाना को समेटे हुए है. लेकिन इस किले का सबसे बड़ा गौरव है यहां रखी विश्व की सबसे बड़ी तोप 'जयवाण'.

जयवाण:आकार और मारक क्षमता

यह विशालकाय तोप 31 फीट 3 इंच लंबी है और इसका वजन लगभग 50 टन है. इसके 8 मीटर लंबे बैरल में एक बार में 100 किलो गन पाउडर भरा जाता था, जिससे इसकी मारक क्षमता 35-40 किलोमीटर तक मानी जाती थी.

इतिहासकार बताते हैं कि जयवाण तोप को कभी भी वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन परीक्षण के तौर पर इसे सिर्फ एक बार चलाया गया था. इस एक धमाके से शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गड्ढा बन गया, जो बाद में एक तालाब में बदल गया! धमाका इतना भीषण था कि आस-पास के गांवों तक मिट्टी के मकान और खिड़कियां प्रभावित हुई थीं.

आज भी यह तोप किले की ऊंचाई पर स्थित एक बड़े चबूतरे पर पर्यटकों के लिए सुरक्षित रखी हुई है. इसके मुंह पर बनी ड्रैगन की नक्काशी और विशाल पहिए, जो इसे खींचने के लिए हाथियों का सहारा लेते थे, उस युद्धकालीन शान और इंजीनियरिंग का एहसास कराते हैं.

