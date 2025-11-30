Zee Rajasthan
Khatu Shyam Ji: आज हम आपको बताएंगे कि बाबा श्याम के निशान को लोग अपने घरों के मुख्य द्वार या छत पर क्यों लगाते हैं. हर रोज भक्त बाबा श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने आते हैं. 

Published: Nov 30, 2025, 03:42 PM IST

क्या आप जानते हैं लोग घरों की छत पर क्यों लगाते हैं खाटू श्याम जी के निशान?

Khatu Shyam Ji: पूरे भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जहां भगवान को झंडा या ध्वज चढ़ाए जाते हैं लेकिन निशान का नाम आते ही सबसे पहले बाबा श्याम का मंदिर का नाम याद आता है. ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हैं, जहां हर रोज भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और यहां लोग अपनी मन्नत का ध्वज चढ़ाने आते हैं, जिसको लेकर कई सारी मान्यताएं हैं.

इसके चलते भक्त मन्नत पूरी होने पर बाबा श्याम का ध्वज चढ़ाते हैं, उसके बाद उसे अपने घर पर ले जाते हैं. इसको लेकर कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. बाबा श्याम के दरबार में हर रोज हजारों भक्त रींगस से खाटू तक पैदल चलकर ध्वज हाथों में लिए आते हैं और बाबा श्याम का निशान अर्पित करते हैं.

बाबा श्याम के दरबार में भारत के कोने-कोने से भक्त आते हैं और निशान चढ़ाते हैं. यहां देश के साथ विदेश से भी भक्त आते हैं. खाटू श्याम जी के मंदिर में निशान चढ़ाना एक पुरानी परंपरा है. निशान को ध्वज भी कहते हैं, जो सनातन धर्म का एक प्रतीक माना जाता है. निशान को बाबा श्याम के बलिदान और दान का प्रतीक भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के कहने पर धर्म की जीत के लिए उन्होंने अपना शीश दान दे दिया था.

खाटू श्याम जी का ध्वज केसरिया, नारंगी और लाल रंग का होता है. इस पर भगवान कृष्ण और श्याम बाबा के चित्र और मंत्र होते हैं. इसके अलावा निशान पर नारियल और मोरपंख बांधा जाता है.निशान को चढ़ाने से पहले उसकी पूजा की जाती है और फिर भक्त बाबा के मंदिर पहुंचते हैं. आज के समय में चांदी और सोने के निशान भी मंदिर में चढ़ाए जाते हैं. निशान को हाथों में लिए नंगे पांव भक्त बाबा श्याम के दरबार आते हैं और धोक लगाते हैं.

कहानियों के अनुसार, खाटू श्याम जी भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं. इन्होंने कौरवों-पांडवों के युद्ध में अपना शीश दान किया था. उस वक्त भगवान श्रीकृष्ण ने कहा था कि कलयुग में बाबा श्याम के नाम से पूजे जाएंगे. खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहते हैं.

कहते हैं कि श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद बाबा के दरबार में निशान चढ़ाते हैं. इसके बाद निशान को भक्त अपने घर लेकर जाते हैं और मुख्य द्वार या छत पर लगा लेते हैं. कहा जाता हैं ऐसा करने से नकारात्मक दूर होती है और सकारात्मक आती है.

डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.
