Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026, आधी सीटों पर देंगी महिलाएं टक्कर! जानें पूरा नियम

Panchayat Election 2026: राजस्थान में अप्रैल 2026 तक प्रस्तावित पंचायत चुनावों में 'राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 2008' के तहत 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी.इस प्रावधान का उद्देश्य ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ाना है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 07, 2026, 05:07 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 05:07 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में हाड़कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में सीवियर कोल्ड डे दर्ज
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में हाड़कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में सीवियर कोल्ड डे दर्ज

Rajasthan Fog Alert: 8 जनवरी को राजस्थान के इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Fog Alert: 8 जनवरी को राजस्थान के इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा, अलर्ट जारी

राजस्थान की फिजाओं में घुला जहर! इन 3 शहरों में बदली आबोहवा
6 Photos
Rajasthan AQI

राजस्थान की फिजाओं में घुला जहर! इन 3 शहरों में बदली आबोहवा

जयपुर के इस इलाके में बनाई जाएगी 9.85 करोड़ की लागत से नई CC रोड, जाम से मिलेगी राहत!
8 Photos
Rajasthan government project

जयपुर के इस इलाके में बनाई जाएगी 9.85 करोड़ की लागत से नई CC रोड, जाम से मिलेगी राहत!

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026, आधी सीटों पर देंगी महिलाएं टक्कर! जानें पूरा नियम

Do You Know: राजस्थान में लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई 'पंचायती राज' के चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव संपन्न कराने की तैयारी है. हालांकि अभी आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है, लेकिन गांवों की चौपालों पर चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं. इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार कितनी सीटों पर महिलाएं चुनावी रण में उतरेंगी?


महिलाओं के हाथ में सत्ता की कमान
राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जिन्होंने महिलाओं को घर की दहलीज से निकालकर पंचायत की 'सरकार' चलाने का पूरा मौका दिया है.

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) की कुल सीटों में से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

भारत के संविधान के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई (33%) आरक्षण अनिवार्य है, लेकिन राजस्थान ने इसे बढ़ाकर आधा (50%) कर दिया है.

कानूनी आधार और बदलाव
महिलाओं की इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 'राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008' लागू किया गया था.इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को सशक्त बनाना था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विकास की नई सोच
इस प्रावधान के बाद राजस्थान के गांवों में सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ी है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर एक नई और संवेदनशील सोच विकसित हुई है.

अन्य राज्यों से तुलना
राजस्थान की तर्ज पर बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है. यह कदम न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाता है, बल्कि ग्रामीण सामाजिक ढांचे में भी बड़ा बदलाव लेकर आता है.

चुनाव कार्यक्रम का इंतजार
अधिसूचना जारी होते ही नामांकन, मतदान और मतगणना की तिथियां स्पष्ट हो जाएंगी. फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और वार्डों के आरक्षण लॉटरी की तैयारियां चल रही हैं. इस बार 50% आरक्षण के कारण कई दिग्गज नेताओं के सियासी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र महिला आरक्षित श्रेणी में जा सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news