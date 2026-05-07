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क्या आप जानते हैं राजस्थान के सबसे अजीब नाम वाले अचार का नाम क्या है?

Do You Know: क्या आपने कभी लसोड़ा अचार का नाम सुना है? राजस्थान का यह अनोखे नाम वाला अचार स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना माना जाता है. जानिए इसकी खास रेसिपी और चौंकाने वाले फायदे.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 07, 2026, 01:27 PM|Updated: May 07, 2026, 01:27 PM
क्या आप जानते हैं राजस्थान के सबसे अजीब नाम वाले अचार का नाम क्या है?
Image Credit: Do You Know

Do You Know: राजस्थान अपने खानपान, परंपराओं और अनोखे स्वाद के लिए देशभर में मशहूर है. यहां की दाल-बाटी, केर-सांगरी और गट्टे की सब्जी जितनी प्रसिद्ध हैं, उतना ही खास है यहां बनने वाला एक अनोखा अचार. दिलचस्प बात यह है कि इस अचार का नाम सुनकर कई लोग पहली बार में चौंक जाते हैं.

राजस्थान के सबसे अजीब और दिलचस्प नाम वाले अचार का नाम है - लसोड़ा का अचार. कई जगह इसे 'गोंदा' या 'निसोड़ा' भी कहा जाता है. इसका नाम जितना अलग है, इसका स्वाद और फायदे उससे कहीं ज्यादा खास माने जाते हैं.

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आखिर क्या होता है लसोड़ा?
लसोड़ा एक जंगली फल होता है, जो खासतौर पर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में पाया जाता है. यह गर्मियों और बरसात के बीच सीमित समय के लिए बाजार में आता है. इसका फल हल्का हरा और चिपचिपा होता है.


राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लसोड़े का अचार वर्षों से बनाया जाता रहा है. खास बात यह है कि यह अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है.

कैसे बनता है लसोड़ा का अचार?
लसोड़ा का अचार बनाने की रेसिपी काफी आसान मानी जाती है. सबसे पहले ताजे लसोड़े को अच्छी तरह धोकर हल्का उबाल लिया जाता है ताकि उसकी कड़वाहट कम हो जाए. इसके बाद इन्हें सूखाकर मसालों के साथ मिलाया जाता है. अचार में सरसों का तेल, मेथी दाना, सौंफ, राई, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाला जाता है. कई लोग इसमें थोड़ी हींग और अमचूर भी मिलाते हैं ताकि स्वाद और बढ़ जाए. मसालों में अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे कुछ दिनों तक धूप में रखा जाता है. इसके बाद अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है.

स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना
लसोड़ा का अचार सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. ग्रामीण इलाकों में इसे पारंपरिक घरेलू औषधि की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. कहा जाता है कि लसोड़ा पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत देने वाले माने जाते हैं. इसके अलावा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है.

स्थानीय लोग मानते हैं कि लसोड़ा का सेवन गले और खांसी की दिक्कत में भी लाभ पहुंचा सकता है. यही वजह है कि राजस्थान में आज भी कई घरों में इसका अचार खास तौर पर बनाया जाता है.

सोशल मीडिया पर भी बढ़ रहा क्रेज
अब लसोड़ा का अचार सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया और फूड ब्लॉग्स के जरिए इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. लोग इसके अनोखे नाम और देसी स्वाद को लेकर काफी उत्सुक नजर आते हैं. राजस्थान की पारंपरिक रसोई का यह खास अचार आज भी लोगों के खाने की थाली में स्वाद और सेहत दोनों का तड़का लगाने का काम कर रहा है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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