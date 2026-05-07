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Do You Know: राजस्थान में बाप नाम का है स्टेशन, चाचा से लेकर नाना और साली स्टेशन पर भी रूकती है ट्रैन

Rajasthan News: ये अनोखे नाम वाले स्टेशन राजस्थान की रेल यात्रा को यादगार बना देते हैं. कई यात्री इन स्टेशनों पर ट्रेन रोककर फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. ये स्टेशन सिर्फ नामों के लिए ही नहीं, बल्कि राजस्थान की समृद्ध लोक परंपरा, भाषा और संस्कृति को भी जीवंत रखते हैं. 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 07, 2026, 12:57 PM|Updated: May 07, 2026, 12:57 PM
Do You Know: राजस्थान में बाप नाम का है स्टेशन, चाचा से लेकर नाना और साली स्टेशन पर भी रूकती है ट्रैन
Image Credit: AI Generated Image

Do you know: जब ट्रेन राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से गुजरती है तो खिड़की से बाहर झांकते हुए कई यात्री अचानक मुस्कुरा पड़ते हैं. कारण है स्टेशनों के अनोखे और हास्यास्पद नाम. बाप, चाचा, साली और नाना ये कोई पारिवारिक रिश्ते नहीं, बल्कि राजस्थान के असली रेलवे स्टेशन हैं. इन नामों को पढ़कर कोई भी यात्री एक बार जरूर हैरान हो जाता है.

राजस्थान न सिर्फ वीरों, रेगिस्तान और किलों के लिए मशहूर है, बल्कि अपने विचित्र नामों वाले रेलवे स्टेशनों के लिए भी चर्चा में रहता है. ये स्टेशन न सिर्फ यात्रीगण को मुस्कुराहट देते हैं, बल्कि राजस्थान की लोक संस्कृति और स्थानीय भाषा की झलक भी दिखाते हैं.

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बाप रेलवे स्टेशन
बाप रेलवे स्टेशन जोधपुर जिले में स्थित है. यह स्टेशन काफी व्यस्त है. यहां रोजाना कई पैसेंजर और दो एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं. इस स्टेशन के सबसे निकटवर्ती क्षेत्र को सिआना कहा जाता है. नाम सुनकर लगता है जैसे कोई बाप अपने बच्चों को विदा कर रहा हो, लेकिन हकीकत में यह एक सामान्य रेलवे स्टेशन है.

चाचा रेलवे स्टेशन
राजस्थान का एक और अनोखा स्टेशन है ओढ़ाणियां चाचा या चाचा रेलवे स्टेशन. यह पोकरण क्षेत्र के ओढ़ाणियां गांव में स्थित है. क्यों रखा गया यह नाम, इसका सही इतिहास भले ही अंधेरे में हो, लेकिन स्थानीय लोग इसे बड़े चाव से बताते हैं. यात्रियों के बीच यह स्टेशन ‘चाचा स्टेशन’ के नाम से मशहूर है.

साली रेलवे स्टेशन
साली रेलवे स्टेशन जोधपुर जिले के डूडू क्षेत्र में स्थित है. नाम सुनते ही मुस्कान आ जाती है. राजस्थानी संस्कृति में ‘साली’ रिश्ता काफी मजाक-मस्ती वाला माना जाता है, और यही मस्ती इस स्टेशन के नाम में भी दिखती है.

नाना रेलवे स्टेशन
नाना रेलवे स्टेशन सिरोही जिले के पिंडवारा क्षेत्र में है. बाप, चाचा और साली के बाद नाना का नाम आना स्वाभाविक ही लगता है. ये नाम राजस्थान की लोक संस्कृति, बोलचाल और पारिवारिक रिश्तों से जुड़े हुए हैं.


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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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