जयपुर से कुछ दूरी पर बसा है 'मिनी राजस्थान', चंद घंटों में हो जाएगा घूमना!

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 20 किमी दूर टोंक रोड पर ये जगह है, जिसको चोखी ढाणी कहते हैं, इसको आप 'मिनी राजस्थान' कह सकते हैं. ये जगह एक एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक गांव है. यहां पर आप एक दिन में आराम से घूम सकते हैं.

चोखी ढाणी में राजस्थानी संस्कृति, खान-पान और परंपराओं का अनुभव कर सकते हैं. यहां आपको प्रदेश का पारंपरिक भोजन (राजस्थानी थाली), लोक नृत्य (घूमर, कालबेलिया), कठपुतली शो, जादूगर शो और ऊंट की सवारी जैसे मनोरंजन के साथ-साथ रिसॉर्ट और होटल की सुविधा का मजा ले सकते हैं.

चोखी ढाणी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण ग्रामीण अनुभव प्रदान करता है. यहां आपको राजस्थानी गांव का माहौल, लोक कला, संगीत और नृत्य देखने को मिलेंगे. इसके साथ ही यहां आपको राजस्थान की पूरी संस्कृति अनुभव होगी.

इसके अलावा आपको चोखी ढाणी में पारंपरिक भोजन में दाल-बाटी-चूरमा, कढ़ी, बाजरे की रोटी और अन्य राजस्थानी व्यंजन पारंपरिक तरीके से आपको यहां परोसे जाते हैं, जिसमें कई बार अनलिमिटेड थाली का ऑप्शन भी मिलता है.

चोखी ढाणी में मनोरंजन के लिए जादू शो, कठपुतली शो, ज्योतिषीय परामर्श और बच्चों के लिए कई खेल होते हैं, जहां आप काफी मौज-मस्ती कर सकते हैं. वहीं, आप यहां ठहर भी सकते हैं, यह एक एथनिक 5-स्टार डीलक्स रिसॉर्ट भी है.

चोखी ढाणी जयपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर, टोंक रोड पर है, जो 12 मील, वाया वाटिका है. यहां शाम से देर रात तक खुला रहता है और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जानी जाती है.

इस जगह पर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का सबसे अच्छा होता है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है. आम तौर पर ये स्थान शाम 5:00 बजे से रात 11:00 बजे तक खुला रहती है. यह जगह पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध विरासत और परंपराओं का एक जीवंत और मनोरम अनुभव प्रदान करती है.

चोखी ढाणी के टिकट प्राइस स्थान (पंचकुला, जयपुर, सोनीपत) और पैकेज के मुताबिक बदलते रहता है लेकिन आमतौर पर वयस्कों के लिए 1000 से 1700 रुपये और बच्चों (5-10 साल) के लिए 600 से ₹800 रुपये तक हो सकते हैं, जिसमें वेलकम ड्रिंक्स और डिनर शामिल होता है. छोटे बच्चों (3 साल से कम) का प्रवेश अक्सर निःशुल्क होता है. आप इस जगह की टिकट इसकी आधिकारिक वेबसाइट या प्रवेश द्वार पर बुक कर सकते हैं. चोखी ढाणी घूमने के लिए बेहतर और खूबसूरत स्थान है, जहां बड़े से बच्चे सभी जा सकते हैं.

