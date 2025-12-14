Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के 'सफेद सोना' से कमा सकते हैं एक बार में लाखों!

Rajasthan News: राजस्थान में 'सफेद सोना' उगाया जाता है, जिससे यहां के लोग अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. ये फसल राजस्थान की सबसे महंगी फसल मानी जाती है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 14, 2025, 08:50 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 08:50 PM IST

Trending Photos

Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के इस स्कूल में धूमधाम हुई दो बहनों की शादी, क्लासरूम में हल्दी-मेहंदी की रस्में
9 Photos
Rajasthan News

Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के इस स्कूल में धूमधाम हुई दो बहनों की शादी, क्लासरूम में हल्दी-मेहंदी की रस्में

बांसवाड़ा से सिर्फ 10KM दूर स्थित है ये खूबसूबरत जगह, कहलाता है 'राजस्थान का चेरापूंजी'
8 Photos
rajasthan place to visit

बांसवाड़ा से सिर्फ 10KM दूर स्थित है ये खूबसूबरत जगह, कहलाता है 'राजस्थान का चेरापूंजी'

राजस्थान में सर्दी का असर तेज! इन शहरों में छाया घना कोहरा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का असर तेज! इन शहरों में छाया घना कोहरा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

राजस्थानी जंगली मास टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!
6 Photos
Rajasthani Junglee meat

राजस्थानी जंगली मास टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

राजस्थान के 'सफेद सोना' से कमा सकते हैं एक बार में लाखों!

Rajasthan News: आज हम आपको राजस्थान के सफेद सोना के बारे में बताने जा रहे है, जिससे यहां के लोग मोटा मुनाफा कमा सकते हैं. ये राजस्थान की सबसे महंगी फसल बताई जाती है. इस फसल का नाम कपास है.

इस फसल की खेती कर लोग मोटा रुपया कमा सकते हैं, जिसके चलते इसको सफेद सोना कहा जाता है. इससे एक किसान एक सीजन में लाखों रुपये की कमाई कर सकता है. कपास को नरमा भी कहते हैं.

जानकारी के अनुसार, कपास की खेती कर एक किसान एक बार में 8 से 10 लाख रुपये का मुनाफा कमा लेता है. इस फसल में बूंद बूंद सिंचाई यानि ड्रिप इरीगेशन की जाती है. इसकी बुवाई अप्रैल में की जाती है, जो लगभग 6 महीने में तैयार हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अगर आप भी इस फसल की खेती करना चाहते हैं तो कपास की खेती के लिए सही समय अप्रैल-मई है. इसके लिए आपको
गहरी जुताई, उन्नत किस्मों का चुनाव, उचित बीज उपचार और सही दूरी (कतार से कतार 67-70 सेमी) पर बुवाई जरूरी होती है, जिसमें खेत की तैयारी, बीज उपचार, बुवाई का तरीका, खाद, सिंचाई, और कीट प्रबंधन पर ध्यान दें, जिससे अच्छी पैदावर हो सकती है.

इस खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत होती है. ऐसे में मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए गहरी जुताई करनी होती है, जिससे जड़ें नीचे तक जा सकें. बुवाई से पहले 10-15 दिन पहले 50 किलो गोबर की खाद को ट्राइकोडर्मा के साथ मिलाकर खेत में डालनी होती है.

इस फसल में बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी होती है. वहीं, बारिश के मौसम में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है. ऐसे में समय पर छिड़काव जरूर करें.
प्रदेश में कपास की खेती मुख्य रूप से उत्तरी जिलों जैसे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में की जाती है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादन का बड़ा हिस्सा है. वहीं, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर में भी खेती होती है.
प्रदेश श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ प्रमुख जिले हैं, जहां इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई के कारण अच्छी पैदावार होती है.
वहीं, दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा और उदयपुर जैसे जिले में खेती अच्छी होती है. मध्य राजस्थान में अ जयपुर, झुंझुनू, करौली , टोंक, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर, पाली, बूंदी और दौसा भी कपास के खेती की जाती है, जहां पर काली मिट्टी में अच्छी खेती पैदावर होती है. इस खेती के लिए कपास के लिए काली मिट्टी और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है और प्रदेश की गर्म और शुष्क जलवायु कपास के लिए अच्छी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news