क्या आप जानते हैं मंत्रियों के PA और OSD बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?

How To Become PA & OSD In Rajasthan: अक्सर आपने देखा होगा कि मंत्री चाहे केंद्र के हों या राज्य के, उनके साथ हमेशा एक PA या फिर OSD काम करता है. किसी भी मंत्री के दफ्तर में ये दोनों पद बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. पहला होता है PA यानी पर्सनल असिस्टेंट और दूसरा OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी. कई लोग यह जानना चाहते हैं कि इन पदों पर लोग कैसे पहुंचते हैं और इनकी नियुक्ति किस तरह होती है. पर्सनल असिस्टेंट वह व्यक्ति होता है जो मंत्री या वीआईपी के सबसे नजदीक रहकर काम करता है.

PA क्या करता है?

PA का मुख्य काम मंत्री के रोजमर्रा के कार्यक्रमों को संभालना होता है. इसमें मीटिंग तय करना, फोन कॉल मैनेज करना, फाइलों को आगे बढ़ाना, विभाग से आने वाले पत्र और शिकायतें मंत्री तक पहुंचाना शामिल है. इसके अलावा दिनभर की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना और दफ्तर तथा सचिवालय का काम सुचारू रूप से चलाना भी उसकी जिम्मेदारी होती है.

PA कैसे बनते हैं?

पहला तरीका है - मंत्री की व्यक्तिगत पसंद. कई बार PA वही बनता है जो मंत्री के करीब हो, पुराना साथी हो या चुनाव क्षेत्र में लंबे समय से उनके साथ काम कर रहा हो. ऐसे लोगों को मंत्री सीधे अपने दफ्तर में चुन लेते हैं.

दूसरा तरीका विभागीय प्रतिनियुक्ति का होता है. कई PA पहले से सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे स्टेनो, ग्रेड-I या ग्रेड-II पर्सनल असिस्टेंट या सचिवालय स्टाफ. इन्हें विभाग से मंत्री के दफ्तर में डेप्युटेशन पर भेजा जाता है.

आवश्यक योग्यता

स्नातक की डिग्री, टाइपिंग या स्टेनो कौशल, प्रशासन की समझ और गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता जरूरी होती है.

OSD (Officer on Special Duty) कौन होता है?

OSD वह व्यक्ति होता है जो मंत्री को नीतियों, योजनाओं और खास मुद्दों पर सलाह देता है. यह पद PA से अधिक वरिष्ठ और जिम्मेदार माना जाता है. OSD को मंत्री का रणनीतिक सलाहकार भी समझा जाता है.

OSD का काम क्या होता है?

OSD मंत्री के लिए भाषण, रिपोर्ट और नोट्स तैयार करता है. विभाग के बड़े अधिकारियों से तालमेल रखना, मीडिया और सोशल मीडिया की रणनीति बनाना, महत्वपूर्ण फैसलों में सुझाव देना और मंत्री के क्षेत्रीय कामकाज को देखना उसकी जिम्मेदारी में आता है.

OSD कैसे बनते हैं?

पहला तरीका - IAS, IPS, IRS या PCS जैसे अधिकारी डेप्युटेशन पर आते हैं.

दूसरा तरीका - मीडिया, कानून, अर्थव्यवस्था, तकनीक या पॉलिसी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मंत्री OSD बना देते हैं.

तीसरा तरीका - मंत्री का भरोसेमंद राजनीतिक साथी, जो लंबे समय से उनके साथ काम कर रहा हो.

योग्यता और नियुक्ति का तरीका

इन पदों पर कोई सीधी सरकारी भर्ती नहीं होती. नियुक्ति मंत्री की सिफारिश, विभाग से डेप्युटेशन या फिर विशेष प्रोफेशनल योग्यता के आधार पर होती है. मीडिया, पॉलिसी, डेटा या कानून जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता होने पर OSD बनने के अवसर बढ़ जाते हैं.

