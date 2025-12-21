क्या आपको पता है राजस्थान की कढ़ी और खाटे में क्या अंतर है?

Rajasthan News: राजस्थान का उसकी विरासत के साथ वहां बनाए और खाए जाने वाले व्यंजनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. प्रदेश की सिलबट्टे पर पीसी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी काफी पसंद की जाती है. ये यहां की एक परांपरिक चटनी है, इसके स्वाद के आगे सब्जी भी फीकी लगने लगती है.

ऐसे में आज हम आपको राजस्थान में बनाई जाने वाले दो फेमस व्यंजनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी काफी अंतर होता है लेकिन लोगों को लगता है ये दोनों एक जैसी है. ये एक-दूसरे से काफी अलग है, वो है राजस्थान की कढ़ी और खाटा.

राजस्थान की कढ़ी और खाटे में काफी अंतर है. राजस्थान की कढ़ी बेसन और खट्टे दही से बनने वाली एक पारंपरिक सब्जी है, जिसको गेहूं, बाजरे और मक्के की रोटी या फिर चावल के साथ खाया जाता है. ऐसे में राजस्थानी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले

एक बर्तन में 1 कप खट्टा दही लें और इसको अच्छे से फैट लें. फिर इसके बाद इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन डालकर अच्छे से मिक्स करें. ध्यान रखें कि बेसन की गुठलियां ना बने. इसके बाद ½ चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डालें. इसके साथ ही 2 कप पानी डालें. इन सभी चीजों को रई से अच्छे से मिलाएं.

अब गैस पर कढ़ाई रखें और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें, फिर तेल गर्म होने पर उसमें सरसों के दाने, जीरा, हींग, अजवाइन और मेथी के दाने डालें. इन सभी चीजों के चटकने के बाद बेसन और दही का घोल इसमें डाल दें और तेज आंच पर उबाल आने दें. उबाल आने के बाद गैस धीमी कर दें और इसे पकने के लिए छोड़ दें.

इधर, खाटा कढ़ी से बिल्कुल अलग होता, जो दही और बाजरे के आटे का बनता है. इसके लिए सबसे पहले दही लें और इसको अच्छे से फैट कर इसमें बाजरे का आटा डालें और फिर कढ़ी की तरह छोंक दें और उबाल आने के बाद गैस धीमी कर दें. इसको कम से कम 20 मिनट पकने दें. फिर इसमें बाद इसमें हरी मिर्च का छोंक तैयार करके लगा दें.

इसके लिए एक चमचे में सरसों का तेल डालें और फिर इसमें जीरा, हींग डालकर हरी मिर्च डाल दें. इसको थोड़ा सा पकाएं और फिर खाटे में डाल दें और इसको कुछ देर पकाएं और ढक दें.

