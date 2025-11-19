Do you Know: 400 साल पहले कैसे होते थे शाही महलों में शाही शौचालय, राजा-महाराजा के लिए गर्म-ठंडे पानी की भी था इंतजाम

Do You Know: जयपुर का विश्व प्रसिद्ध आमेर फोर्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अनोखी वजह से वायरल है. यहाँ बने 16वीं शताब्दी के 99 शाही शौचालय लोगों को हैरान कर रहे हैं. ये टॉयलेट सिर्फ़ राजा-महाराजा, रानियाँ और शाही मेहमान ही इस्तेमाल करते थे.
Do you know: जयपुर का विश्व प्रसिद्ध आमेर फोर्ट एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार वजह है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो, जिसमें किले के अंदर बने 16वीं शताब्दी के 99 शाही शौचालयों की अनोखी कहानी दिखाई गई है. ये टॉयलेट्स उस दौर की उन्नत इंजीनियरिंग और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का जीता-जागता सबूत हैं.
99 शाही शौचालय – राजा, रानी और दरबारियों के लिए अलग-अलग
आमेर फोर्ट में कुल 99 टॉयलेट बनाए गए थे. इनमें से कुछ महाराजा मान सिंह प्रथम और उनके परिवार के लिए थे, तो कुछ महारानियों के निजी उपयोग के लिए. बाकी शाही मेहमानों और उच्च अधिकारियों के लिए थे. खास बात यह कि महारानियों के टॉयलेट पूरी तरह गोपनीय थे, जिनका रास्ता केवल महिलाओं के महल (जनाना क्वार्टर) से जुड़ा था.
गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था – 400 साल पहले!
वीडियो में साफ दिखाया गया है कि इन शौचालयों में तांबे के पाइपों से गर्म और ठंडा पानी दोनों आता था. सर्दियों में पानी को गर्म करने के लिए विशेष व्यवस्था थी. पास के मावठा झील और कुओं से पानी ऊपर तक लाया जाता था. कुछ टॉयलेट्स में संगमरमर की नक्काशीदार सीटें और फिट की गई थीं, जो आज भी मौजूद हैं.
कचरा सीधे किले के बाहर – आधुनिक सीवरेज जैसा सिस्टम
सबसे हैरान करने वाली बात इनकी ड्रेनेज व्यवस्था है. टॉयलेट किले की बाहरी दीवारों से सटाकर बनाए गए थे. नीचे ढलान वाली नालियां थीं, जिनसे गंदगी सीधे किले के बाहर बनी बड़ी नालियों में चली जाती थी. इससे किले के अंदर कभी बदबू नहीं फैलने का खतरा नहीं रहा. यह व्यवस्था आज के फ्लश सिस्टम और सीवर लाइन की पूर्वज मानी जा सकती है.
सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी प्रेरणा
विशेषज्ञों के अनुसार, आमेर फोर्ट के इस सिस्टम में सिंधु घाटी सभ्यता (मोहनजोदड़ो-हड़प्पा) की नालियों और शौचालयों की तकनीक का प्रभाव साफ दिखता है. 4000 साल पुरानी उस सभ्यता की तरह ही यहां भी ईंटों और पत्थरों से बनी पक्की नालियां थीं, जो आज भी मजबूत हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल, लाखों लोगों ने देखा
इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक लोकल गाइड ने इन टॉयलेट्स को करीब से दिखाते हुए उनकी हर खूबी बताई है. लोग कमेंट में लिख रहे हैं – “400 साल पहले हमारे राजा इतने एडवांस्ड थे!”, “आज के बिल्डरों को शर्म आनी चाहिए.”