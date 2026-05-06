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Do You Know: क्या आप जानते हैं कि 'सागरोटा' क्या होता है? केवल 4 महीने ही मिलता है

Do You Know: क्या आपने कभी सुना है सागरोटा के नाम से? अगर नहीं, तो यह राजस्थान की शेखावाटी भूमि की एक अनोखे स्वाद और सेहत दोनों के लिए चर्चा में है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 06, 2026, 12:04 PM|Updated: May 06, 2026, 12:04 PM
Do You Know: क्या आप जानते हैं कि 'सागरोटा' क्या होता है? केवल 4 महीने ही मिलता है
Image Credit: Do You Know

Do You Know: सागरोटा राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र (खासकर चिड़ावा) का एक पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय शीतकालीन व्यंजन है. इसमें स्वादिष्ट रसेदार साग और मोटी घी वाली रोटा का अद्भुत कॉम्बिनेशन होता है.


साग: ताजी फूलगोभी और हरी मटर को शुद्ध देसी घी में खूब भूनकर बनाया जाता है. इसमें प्याज-लहसुन का प्रयोग बहुत कम या न के बराबर होता है. खड़े मसाले जैसे दालचीनी, जायफल, सौंफ, कस्तूरी मेथी आदि डालकर इसे बेहद सुगंधित और स्वादिष्ट बनाया जाता है. कुछ पारंपरिक रेसिपी में संतरे का रस भी मिलाया जाता है, जो साग को हल्का खट्टा-मीठा और अनोखा स्वाद देता है.

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रोटा: गेहूं के आटे और बेसन के मिश्रण से तैयार की जाती है. इसे काफी मोटा बेलकर तवे पर सेंका जाता है और ऊपर से भरपूर मात्रा में देसी घी लगाया जाता है. रोटा crunchy बाहर से और नरम अंदर से होती है.

सीजन: यह व्यंजन मुख्य रूप से सर्दियों (नवंबर से फरवरी) में बनाया और खाया जाता है. ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी और ऊर्जा देने के लिए यह आदर्श भोजन माना जाता है.


स्वाद: सागरोटा मसालेदार, घी की महक से भरपूर और हल्का चटपटा होता है. गोभी-मटर की ताजगी और देसी घी का स्वाद इसे बेहद लाजवाब बनाता है.


मूल रूप से चिड़ावा (झुंझुनूं जिला) का यह व्यंजन अब पूरे राजस्थान में अपनी पहचान बना चुका है. आजकल कई रेस्टोरेंट और होटल भी इसे अपने मेन्यू में शामिल कर रहे हैं. सागरोटा सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि शेखावाटी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शीत ऋतु का स्वाद है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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