Do You Know: सागरोटा राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र (खासकर चिड़ावा) का एक पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय शीतकालीन व्यंजन है. इसमें स्वादिष्ट रसेदार साग और मोटी घी वाली रोटा का अद्भुत कॉम्बिनेशन होता है.



साग: ताजी फूलगोभी और हरी मटर को शुद्ध देसी घी में खूब भूनकर बनाया जाता है. इसमें प्याज-लहसुन का प्रयोग बहुत कम या न के बराबर होता है. खड़े मसाले जैसे दालचीनी, जायफल, सौंफ, कस्तूरी मेथी आदि डालकर इसे बेहद सुगंधित और स्वादिष्ट बनाया जाता है. कुछ पारंपरिक रेसिपी में संतरे का रस भी मिलाया जाता है, जो साग को हल्का खट्टा-मीठा और अनोखा स्वाद देता है.

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रोटा: गेहूं के आटे और बेसन के मिश्रण से तैयार की जाती है. इसे काफी मोटा बेलकर तवे पर सेंका जाता है और ऊपर से भरपूर मात्रा में देसी घी लगाया जाता है. रोटा crunchy बाहर से और नरम अंदर से होती है.

सीजन: यह व्यंजन मुख्य रूप से सर्दियों (नवंबर से फरवरी) में बनाया और खाया जाता है. ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी और ऊर्जा देने के लिए यह आदर्श भोजन माना जाता है.



स्वाद: सागरोटा मसालेदार, घी की महक से भरपूर और हल्का चटपटा होता है. गोभी-मटर की ताजगी और देसी घी का स्वाद इसे बेहद लाजवाब बनाता है.



मूल रूप से चिड़ावा (झुंझुनूं जिला) का यह व्यंजन अब पूरे राजस्थान में अपनी पहचान बना चुका है. आजकल कई रेस्टोरेंट और होटल भी इसे अपने मेन्यू में शामिल कर रहे हैं. सागरोटा सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि शेखावाटी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शीत ऋतु का स्वाद है.

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