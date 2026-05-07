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Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस गांव में सबसे पहले पड़ती है सूरज की किरणें?

Do You Know: क्या आप जानते हैं? राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस गांव में होता है? यह गांव काफी प्रसिद्ध भी है. आइये जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 07, 2026, 09:37 AM|Updated: May 07, 2026, 09:37 AM
Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस गांव में सबसे पहले पड़ती है सूरज की किरणें?
Image Credit: Do You Know

Do You Know: क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में सूर्य की पहली किरण हर रोज सबसे पहले किस गांव को नमस्कार करती है? जबकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहर अभी अंधेरे में लिपटे होते हैं, वहां का आसमान पहले ही सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है.


राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित एक छोटा सा गांव पूरे प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय का गवाह बनता है. हर सुबह यहां के लोग सबसे पहले सूर्य देव का दीदार करते हैं. इस अनोखे गांव की वजह से ही धौलपुर जिले को ‘सनराइट सिटी’ (Sunrise City) का खिताब भी मिला है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है?

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आखिर यह गांव इतना खास क्यों है?
दरअसल, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इसकी वजह है. धौलपुर जिला राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है. सूर्य की किरणें भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में पहुंचती हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर ये किरणें सबसे पहले धौलपुर जिले में ही प्रवेश करती हैं.


तो आखिर वह गांव कौन सा है?
यह गांव है धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत में स्थित सिलावट गांव. यहां पूरे राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त भी होता है.


वैज्ञानिक कारण
सूरज अपनी जगह पर स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. इसके अलावा देशांतर (Longitude) के अंतर के कारण अलग-अलग जगहों पर सूर्योदय का समय बदलता है. धौलपुर 77°54’ पूर्वी देशांतर पर है, जबकि जयपुर 75°49’ पूर्वी देशांतर पर. यही वजह है कि दोनों जगहों में सूर्योदय में 8 से 9 मिनट का अंतर होता है.

Do You Know: राजस्थान का वह अनोखा गांव, जहां पूरे राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, वह है धौलपुर का सिलावट गांव!

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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