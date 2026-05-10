/घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

Trending Quiz: गर्मियों की दस्तक के साथ ही बाजारों में कच्चे आम (केरी) की बहार आ जाती है. यह वही समय है जब भारतीय घरों में साल भर के लिए आम का अचार डालने की परंपरा निभाई जाती है. वैसे तो हर प्रांत के अचार का अपना अलग स्वाद होता है लेकिन राजस्थानी आम के अचार की बात ही निराली है. राजस्थान का खान-पान अपने तीखेपन और मसालों के अनूठे संतुलन के लिए विश्व प्रसिद्ध है.



लंबे समय तक टिकता है राजस्थानी अचार

राजस्थानी अचार अपनी तीखी खुशबू, मसालों के बेहतरीन संतुलन और लंबे समय तक टिके रहने की खासियत के लिए जाना जाता है. इस अचार का असली स्वाद इसमें इस्तेमाल होने वाले शुद्ध मसालों और उनके सही अनुपात से आता है. अगर आप 1 किलो आम का अचार बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सही सामग्री तैयार करना जरूरी है. इसके लिए 1 किलो हरे, गोल और सख्त कच्चे आम यानी केरी की जरूरत होगी.

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साबुत मसालों का इस्तेमाल किया जाता

अचार के स्वाद को खास बनाने के लिए साबुत मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें 2 बड़े चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 3 से 4 लौंग, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच कलौंजी शामिल है. वहीं पिसे मसालों में 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच तेज सुगंध वाली हींग और 3 बड़े चम्मच पीली सरसों के बीज का पाउडर यानी राई की दाल डाली जाती है. इसके अलावा स्वादानुसार लगभग 2 बड़े चम्मच सेंधा नमक और पर्याप्त मात्रा में सरसों का तेल भी जरूरी होता है.



आमों को ताजे पानी से अच्छी तरह धो लें

अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसकी तैयारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. खासतौर पर नमी अचार की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इसलिए हर स्टेप सावधानी से करना जरूरी होता है. सबसे पहले आमों को ताजे पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद सूती कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सुखा लें ताकि उनमें पानी की एक भी बूंद न रहे. अब आमों को अपनी पसंद के अनुसार छोटे या मध्यम आकार के टुकड़ों में काट लें.

इसके बाद एक बड़े कांच या प्लास्टिक के बर्तन में कटे हुए आम डालें और उसमें थोड़ा नमक व हल्दी पाउडर मिलाकर अच्छे से टॉस करें. इस मिश्रण को करीब 2 घंटे तक ढककर छोड़ दें. इस दौरान आम पानी छोड़ने लगेंगे. दो घंटे बाद निकले हुए रस को छानकर अलग कर दें. फिर आम के टुकड़ों को एक साफ कपड़े पर फैलाकर पंखे की हवा या हल्की धूप में लगभग 2 घंटे तक सुखाएं. यह प्रक्रिया बेहद जरूरी मानी जाती है क्योंकि इससे अचार में नमी नहीं रहती और अचार सालभर तक खराब हुए बिना सुरक्षित रहता है.

कैसे बनाते हैं यह अचार



1. जादुई मसाला तैयार करें

एक पैन को धीमी आंच पर गर्म करें. इसमें मेथी दाना डालकर हल्का भूनें. इसके बाद कलौंजी को छोड़कर बाकी सभी साबुत मसाले (सौंफ, लौंग, काली मिर्च) को भी हल्का गर्म कर लें ताकि उनकी नमी निकल जाए और खुशबू बढ़ जाए. जब मसाले ठंडे हो जाएं, तो उन्हें मिक्सी में दरदरा (Coarse) पीस लें. ध्यान रहे, पाउडर एकदम बारीक नहीं होना चाहिए.

2. मसालों का मिश्रण

एक बड़े बर्तन में दरदरे पिसे हुए मसाले निकालें. अब इसमें कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, सेंधा नमक और पीली सरसों का पाउडर मिलाएं. सभी को अच्छी तरह मिक्स करें. आपका 'राजस्थानी अचार मसाला' तैयार है.

3. आम और मसाले का मिलन

सूखे हुए आम के टुकड़ों को एक साफ और सूखे कांच के जार में डालें. ऊपर से तैयार मसाला डालें और जार को अच्छी तरह हिलाएं (Shake करें) ताकि हर टुकड़े पर मसाले की कोटिंग हो जाए. जार का ढक्कन बंद कर इसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इससे मसाले आम के भीतर तक समा जाएंगे.

4. तेल का तड़का और भंडारण

अगले दिन एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें जब तक कि उसमें से धुआं न निकलने लगे. फिर गैस बंद कर दें और तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडे तेल में एक चुटकी हींग डालें. अब इस तेल को जार में डालें. तेल इतना होना चाहिए कि आम के टुकड़े उसमें डूबे रहें.



अचार को हमेशा सूखे और साफ चम्मच से ही निकालें. इसे किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें. एक-दो दिन में मसाले अच्छी तरह फूल जाएंगे और आपका चटपटा राजस्थानी आम का अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा. इसे आप परांठे, पूरी या दाल-चावल के साथ सर्व कर सकते हैं.