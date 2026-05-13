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Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी को क्या कहते हैं?

Do You Know: राजस्थान के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवार के सदस्यों को प्यार और सम्मान से पुकारने की परंपरा रही है. मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और शेखावाटी जैसे क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रभाव रिश्तों के संबोधन पर भी पड़ता है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamUpdated byAnsh Raj
Published: May 13, 2026, 10:02 AM|Updated: May 13, 2026, 10:02 AM
Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी को क्या कहते हैं?
Image Credit: AI Generated Image

Trending Quiz: राजस्थान संस्कृति और परंपराओं का खजाना है. यहां रिश्तों को निभाने और उन्हें सम्मान देने की परंपरा सदियों पुरानी है. चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी इलाका, परिवार के सदस्यों को प्यार और आदर से संबोधित करने की अपनी खास शैली है. मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़ और हाड़ौती जैसे क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रभाव रिश्तों के नामों पर भी साफ दिखाई देता है.

रिश्तों में छुपी सांस्कृतिक गहराई
राजस्थानी समाज में हर रिश्ते को एक खास नाम और सम्मान से पुकारा जाता है. यह संबोधन न सिर्फ रिश्ते की गहराई दर्शाता है, बल्कि पारिवारिक बंधनों को और मजबूत भी करता है. बड़े भाई की पत्नी को संबोधित करने का तरीका खासतौर पर दिलचस्प है. हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसे आमतौर पर “भाभी” कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में इस रिश्ते को पुकारने का अपना अनोखा अंदाज है.

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परिवार और समाज में संबोधनों की भूमिका
राजस्थान में रिश्तों को पुकारने की परंपरा युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखती है. शहरों में आधुनिकता के प्रभाव के बावजूद गांवों में आज भी पारंपरिक संबोधनों का इस्तेमाल होता है. ये शब्द न सिर्फ प्यार और सम्मान दर्शाते हैं, बल्कि स्थानीय बोली की मिठास भी रखते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे पारंपरिक संबोधन सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक एकता को बढ़ावा देते हैं.


राजस्थान की सांस्कृतिक समृद्धि
राजस्थान की संस्कृति में भाषा और संबोधन की अपनी अलग पहचान है. यहां के लोग रिश्तों को सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि भाव और सम्मान से पुकारते हैं. बड़े भाई की पत्नी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द इस संस्कृति की गहराई को दर्शाता है.

राजस्थान में भाभी को क्या कहते हैं?
राजस्थान में बड़े भाई की पत्नी को “भावज” कहा जाता है. यह शब्द राजस्थानी बोली में गहराई से रचा-बसा है और इसमें स्नेह, आदर तथा आत्मीयता का अद्भुत मिश्रण है. मारवाड़ी और शेखावाटी क्षेत्रों में “भावज” के अलावा “भौजी” या “भाभू” जैसे संबोधन भी सुनने को मिलते हैं. ये शब्द राजस्थान की सांस्कृतिक समृद्धि और रिश्तों की मिठास को पूरी तरह उजागर करते हैं.

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