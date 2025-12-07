राजस्थानी शब्द 'अटाळो' का हिंदी में क्या मतलब होता है?

Do You Know:राजस्थान की बोलियों में अनेक शब्द ऐसे हैं, जिनका उपयोग आम जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है. इन्हीं में से एक है ‘अटाळो’, जिसका हिंदी में अर्थ होता है- कचरा या कूड़ा. यह शब्द ग्रामीण इलाकों में बहुत प्रचलित है और रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर सुनने को मिल जाता है.

राजस्थान के मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी और डूंगर क्षेत्र की बोलियों में ‘अटाळो’ शब्द लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है. स्थानीय लोग घर, खेत या मोहल्ले में फैले कचरे को ‘अटाळो’ कहकर ही संबोधित करते हैं. उदाहरण के तौर पर ग्रामीण संवाद में अक्सर सुनने को मिलता है- अटाळो उठा दियो यानी कूड़ा साफ कर दो. यह शब्द इतना प्रचलित है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसे सहजता से समझते और प्रयोग करते हैं.

भाषा विशेषज्ञों का कहना है कि 'अटाळो' जैसे शब्द किसी क्षेत्र की पहचान बन जाते हैं क्योंकि वे वहां की जीवनशैली, समाज और परंपराओं से जुड़ते हैं. राजस्थान में सफाई को लेकर चल रही विभिन्न योजनाओं में भी कई बार जनजागरूकता अभियानों के दौरान इसी शब्द का उपयोग किया जाता है, ताकि ग्रामीण वर्ग आसानी से संदेश समझ सके.

दिलचस्प बात यह है कि कई बार लोग इसी शब्द को गलत अर्थ में ‘आंगन’ या ‘खुला स्थान’ भी समझ लेते हैं, जबकि स्थानीय बोली में इसका वास्तविक आशय केवल कचरे या बेकार चीज़ों के ढेर से है. ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में भी सफाई कर्मचारियों के बीच 'अटाळो' शब्द एक सामान्य कार्य-शब्द की तरह उपयोग होता है.

‘अटाळो’ एक साधारण शब्द होकर भी राजस्थान की बोली की जीवंतता को दर्शाता है. यह न सिर्फ भाषा की विविधता को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे स्थानीय शब्दावली किसी क्षेत्र की साफ-सफाई, जीवनचर्या और संस्कृति का हिस्सा बन जाती है.

