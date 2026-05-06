/क्या है स्वयंसिद्धा आश्रम योजना? जिससे राजस्थान में बुजुर्गों को मिल रहा सम्मानजनक जीवन

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार द्वारा समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए एक संवेदनशील पहल के रूप में स्वयंसिद्धा आश्रम योजना की शुरुआत की गई है.
Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार द्वारा समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए एक संवेदनशील पहल के रूप में स्वयंसिद्धा आश्रम योजना की शुरुआत की गई है. यह योजना उन बुजुर्गों और असहाय नागरिकों के लिए आशा का केंद्र बनकर उभरी है, जो जीवन के अंतिम पड़ाव में सहारे और सम्मानजनक जीवन की तलाश में हैं.
संवेदनशील और दूरदर्शी निर्णय
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना को विशेष प्राथमिकता दी गई है. बजट वर्ष 2024-25 में संभाग स्तर पर 50-50 क्षमता के आश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए बजट 2025-26 में 10 नए जिलों में विस्तार दिया गया. यह राज्य सरकार की संवेदनशील और समावेशी सोच को दर्शाता है.
राज्य भर में विस्तार और संचालन
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वर्तमान में राजस्थान के 17 जिलों अजमेर, बालोतरा, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, डीग, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, जोधपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, कोटा, फलोदी, सलूम्बर, सीकर सहित उदयपुर में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से स्वयंसिद्धा आश्रमों का सफल संचालन किया जा रहा है. यहां बुजुर्गों को परिवार जैसा वातावरण प्रदान किया जाता है.
जीवन को मिलती गरिमा और समग्र जीवन
इस योजना का उद्देश्य केवल आश्रय देना नहीं, बल्कि बुजुर्गों को सम्मानजनक, सुरक्षित और सक्रिय जीवन प्रदान करना है. आश्रमों में आवास, पौष्टिक भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों की समुचित व्यवस्था की गई है.
पात्रता के सरल मापदंड
स्वयंसिद्धा आश्रम में प्रवेश के लिए किसी भी राज्य के वरिष्ठ नागरिक, असहाय, निराश्रित व्यक्ति पात्र हैं. वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य वरिष्ठ नागरिक पुरुष 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का एवं महिला 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की हो, जबकि असहाय या निराश्रित व्यक्तियों से तात्पर्य ऐसे पुरुष या महिला से है, जो किसी प्रकार के आश्रय, सहारा या सहायता से वंचित हो संतानहीन हो. स्वयं के परिवार से प्रताड़ित हो उसे माना गया है.
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प्रवेश प्रक्रिया है आसान और मददगार
स्वयंसिद्धा आश्रम में प्रवेश के लिए आमजन सीधे जिला स्तरीय अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम प्रवेश प्रक्रिया प्रशासनिक अनुमोदन के बाद ही पूरी होती है. आवेदन जिला स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, जिला अधिकारी द्वारा जांच और अनुशंसा की जाती है. उनकी सहमति के पश्चात ही आश्रम में प्रवेश दिया जाता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवेश देते समय जाति, धर्म या किसी भी सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जिससे योजना की पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित होती है.
वित्तीय प्रावधान के साथ सुदृढ़ व्यवस्था
योजना के अंतर्गत प्रति आवासी 3250 रुपये प्रतिमाह मैस भत्ता प्रदान किया जाता है. इसके अतिरिक्त प्रत्येक पांच वर्षों में 10,000 रुपये का अनावर्तक व्यय भी दिया जाता है. आश्रम संचालन के लिए भवन किराया और कार्मिकों के भुगतान की व्यवस्था भी निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है.
बदलती जिंदगियों की संवेदनशील कहानी
वर्तमान में इस योजना के माध्यम से 483 से अधिक बुजुर्ग, असहाय नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं. यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन जीवनों में आए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है, जहां अब सुरक्षा, सम्मान और अपनापन है.
संवेदनशील समाज की दिशा में मजबूत कदम
स्वयंसिद्धा आश्रम योजना वास्तव में एक ऐसे समाज की परिकल्पना को साकार करती है, जहां हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले. यह योजना सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ मानवीय मूल्यों को भी नई ऊंचाई प्रदान कर रही है.
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