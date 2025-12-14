Do You Know: सांप को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं?

Do You Know:आज के डिजिटल दौर में जहां अंग्रेजी और हिंदी का बोलबाला माना जाता है, वहीं राजस्थानी भाषा एक बार फिर तेजी से लोगों के दिलों में जगह बना रही है. सोशल मीडिया, रील्स, लोकगीतों और देसी कंटेंट के जरिए राजस्थानी भाषा का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है- इस भाषा की मिठास, सरलता और भावनात्मक गहराई, जो सुनने वाले को तुरंत अपनी ओर खींच लेती है.

राजस्थानी भाषा के शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं. यही कारण है कि जब कोई राजस्थानी बोलता है, तो उसकी बात सीधे दिल तक पहुंचती है. इसी भाषा की एक रोचक खासियत है इसके अनोखे शब्द, जो आम चीजो को भी खास बना देते हैं. क्या आप जानते हैं कि जिस सांप को हिंदी में ‘सांप’ और अंग्रेज़ी में ‘स्नेक’ कहा जाता है, उसे राजस्थानी भाषा में ‘पीवणा’ कहा जाता है.

सांस्कृतिक परिवेश को दिखाता

‘पीवणा’ शब्द सुनने में जितना अनोखा है, उतना ही यह राजस्थानी लोकबोली की गहराई को भी दर्शाता है. यह शब्द सिर्फ एक जीव का नाम नहीं, बल्कि उस पूरे सांस्कृतिक परिवेश को दिखाता है, जिसमें प्रकृति, इंसान और भाषा आपस में जुड़े हुए हैं. राजस्थानी भाषा में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं, जो रोजमर्रा की चीजों को भी एक अलग पहचान दे देते हैं.

अपनापन महसूस करवाती है यह भाषा

तमाम भाषाविदों और लोक संस्कृति से जुड़े जानकारों का मानना है कि राजस्थानी भाषा की यही खासियत इसे आज की युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बना रही है. सोशल मीडिया पर आजकल राजस्थानी डायलॉग्स, कहावतें और शब्द खूब वायरल हो रहे हैं. लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि राजस्थानी बोलो तो अपनापन महसूस होता है.

जमकर लोग कर रहे इस भाषा का इस्तेमाल

खास बात यह भी है कि राजस्थानी भाषा सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रही. शहरों में रहने वाले युवा भी अब गर्व के साथ राजस्थानी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. शादी-ब्याह, लोक कार्यक्रम, रील्स और यूट्यूब वीडियो में राजस्थानी भाषा का प्रयोग तेजी से बढ़ा है. ‘पीवणा’ जैसे शब्द लोगों के लिए सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि उत्सुकता का विषय बन जाते हैं.

जड़ों की ओर लौट रहे लोग

भाषा किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है. राजस्थानी भाषा का बढ़ता प्रचलन इस बात का संकेत है कि लोग अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं. बदलते समय के साथ भी अगर कोई भाषा अपनी मिठास और पहचान बनाए रखे, तो वह कभी खत्म नहीं होती.

