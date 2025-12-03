Zee Rajasthan
आधे राजस्थानियों को नहीं पता इस आसान सवाल का जवाब, बड़े-बड़े ज्ञानी खा गए मात!

Do You Know: राजस्थान एक ऐसा राज्य है, जहां घूमने का सपना हर कोई देखता है. राजस्थान की संस्कृति, जलवायु, पर्यटन स्थल, किले-महल-हवेलियां, सबको खूब आकर्षित करते हैं, वहीं, क्या आप यहां के राज्य गीत का नाम जानते हैं. यह ऐसा सवाल है, जिसका जवाब कुछ राजस्थानी भी नहीं बता पाएंगे. 
 

Published: Dec 03, 2025, 10:46 AM IST | Updated: Dec 03, 2025, 10:46 AM IST

Do You Know:राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, वीरता, साहित्य और लोक परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यहां की पहचान सिर्फ किलों-महलों या लोकनृत्यों से ही नहीं, बल्कि उन गीतों से भी है जो इस भूमि की आत्मा को व्यक्त करते हैं. इन्हीं में से एक है राजस्थान का राज्य गीत 'केसरिया बावड़ी', जिसे 'केसरिया बालम' भी कहा जाता है. यह गीत राजस्थान की लोकसंगीत परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुका है.

'केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देस', यह लाइन लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी सुनी होगी. यह गीत अतिथि सत्कार, प्रेम, अपनत्व और राजस्थान की गर्मजोशी को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाता है. इस गीत में अतिथि का स्वागत 'केसरिया' यानी केसर के रंग से किया जाता है, जो सम्मान, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है.

गीत का इतिहास और लोक परंपरा
राजस्थान का यह पारंपरिक गीत मूल रूप से मांगणियार समुदाय द्वारा गाया जाता था, जो सदियों से लोकसंगीत की परंपरा को आगे बढ़ाते आए हैं. माना जाता है कि इस गीत की रचना मध्यकालीन दौर में हुई थी. उस समय इसे राजपूत दरबारों, शादियों और स्वागत समारोहों में गाया जाता था. धीरे-धीरे यह गीत पूरी दुनिया में राजस्थान की पहचान बन गया.

मांगणियार और लंगा समुदाय के कलाकारों ने इस गीत को अपनी खास सरंगी, ढोलक और खामेचा की धुनों पर गाकर लोकप्रियता दी. आज भी प्रदेश के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन आयोजन और पारंपरिक समारोहों में यह गीत मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है.

राजस्थान का एहसास दिलाता है यह गीत
'केसरिया बालम' मूल रूप से एक स्वागत गीत है. इसकी पंक्तियां किसी प्रिय व्यक्ति, अतिथि या परदेसी को अपने घर या देश वापस आने का आमंत्रण देती हैं. गीत में मौजूद शब्द राजस्थान की मिट्टी, संस्कृति और प्रेम को बेहद सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करते हैं.

मरुधरा का गौरव बन गया है
राजस्थान सरकार ने इसे राज्य की लोकसांस्कृतिक पहचान मानते हुए राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है. यह गीत न केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे बड़े शहरों में बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी समान भाव के साथ गाया जाता है.

आज के दौर में 'केसरिया बालम' की अहमियत
आज यह गीत न केवल राजस्थान में बल्कि भारत और विदेशों में भी प्रसिद्ध है. फिल्मों, टीवी शोज़, डॉक्यूमेंट्री और पर्यटन विज्ञापनों में भी इसका उपयोग किया जाता रहा है. यह गीत जिस किसी के कानों में पड़ता है, वह तुरंत राजस्थान की मिट्टी और उसकी संकृति की यादों में खो जाता है.

