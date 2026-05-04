/राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सच जानकर चौंक जाएंगे आप!

Rajasthan News: राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, जो मध्य प्रदेश से निकलकर कोटा-बूंदी होते हुए यमुना में मिलती है. राज्य के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास (512 किमी) है, जबकि पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी लूनी मानी जाती है.
Longest River Rajasthan: राजस्थान में नदियों की बात करें तो यहां की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कई नदियां खास मानी जाती हैं. लेकिन अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो उसका नाम चंबल नदी आता है. चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के कोटा, बूंदी जैसे जिलों से होकर गुजरती है, फिर आगे जाकर यह यमुना नदी में मिल जाती है. इसकी कुल लंबाई करीब 1,024 किलोमीटर बताई जाती है, जिससे यह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी मानी जाती है.
चंबल नदी की एक खास बात यह है कि यह बारहमासी नदी है, यानी इसमें सालभर पानी बना रहता है. इसी नदी पर कई बड़े बांध भी बने हुए हैं, जिनमें राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जैसे नाम शामिल हैं. ये बांध बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं.
अब अगर सिर्फ राजस्थान राज्य के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह बनास नदी है. बनास नदी की लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है और यह पूरी तरह से राजस्थान की सीमा के अंदर ही बहती है. यह नदी भी राज्य के कई जिलों से होकर गुजरती है और किसानों के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है. इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां की सबसे प्रमुख और लंबी नदी लूनी नदी है. यह नदी रेगिस्तानी इलाकों से होकर बहती है और अपने अलग ही प्राकृतिक स्वरूप के लिए जानी जाती है.
इन नदियों का राजस्थान की खेती और जीवन में काफी महत्व है. खासकर जहां पानी की कमी रहती है, वहां ये नदियां लोगों के लिए जीवनरेखा की तरह काम करती हैं. हालांकि इनमें से कई नदियां मौसमी भी हैं, लेकिन चंबल जैसी नदियां पूरे साल पानी उपलब्ध कराती हैं. अंत में यही कहा जा सकता है कि चंबल नदी को राजस्थान की सबसे लंबी नदी माना जाता है, जबकि राज्य के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है. ये दोनों ही नदियां राजस्थान की जल व्यवस्था और कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.
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