Do You Know: सिरोही जिले में एक छोटा सा गांव इन दिनों सबकी जुबान पर है. नाम है नांदिया. यहां के लोग सूरज की रोशनी से इतनी बिजली बना रहे हैं कि पूरा गांव चमक रहा है. घर की छतें सोलर पैनल से भरी पड़ी हैं और बिजली की कोई किल्लत नहीं. केंद्र सरकार ने इसे देखकर गांव को “आदर्श सौर ऊर्जा ग्राम” का तमगा दे दिया. अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नांदिया को 1 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी.

यह कमाल कैसे हुआ? जिले में छह गांवों – जावाल, बड़गांव, नांदिया, वीरवाड़ा, कैलाशनगर और अनादरा – को चुना गया था. इनमें छह महीने की प्रतियोगिता करवाई गई. किस गांव में सबसे ज्यादा सोलर प्लांट लगेंगे और सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग होगा, वही विजेता बनेगा. नांदिया ने सबको पीछे छोड़ दिया. यहां पहले से ही 2.533 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लग चुके हैं. गांव वाले दिन-रात सूरज की रोशनी से बिजली बना रहे हैं और अपनी जरूरत पूरी करने के बाद अतिरिक्त बिजली बेच भी रहे हैं.

यह पैसा कहां लगेगा? केंद्र सरकार की यह 1 करोड़ की राशि गांव में और सोलर प्लांट लगाने, रखरखाव और लोगों को जागरूक करने में खर्च होगी. योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वालों को अच्छी सब्सिडी मिलती है – 1 किलोवाट पर 30 हजार, 2 किलोवाट पर 60 हजार और 3 किलोवाट या उससे ज्यादा पर 78 हजार रुपये तक. 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है और बाकी बेचकर कमाई भी हो जाती है.

नांदिया के लोगों का कहना है कि पहले बिजली के बिल से परेशान थे, कटौती होती थी, लेकिन अब दिन चढ़ते ही बिजली खुद बनने लगती है. गांव की सड़कें रोशन हैं, पंखे-कूलर चल रहे हैं और किसान रात में भी मोटर चला लेते हैं. जिला स्तरीय कमेटी ने इसे पहले स्थान पर रखा और अब यह मॉडल दूसरे गांवों के लिए प्रेरणा बन रहा है.

योजना में पिछड़ी ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि हर इलाके में सौर ऊर्जा पहुंचे. इससे न केवल बिजली सस्ती और मुफ्त मिल रही है, बल्कि पर्यावरण भी साफ हो रहा है. नांदिया गांव ने दिखा दिया कि छोटी जगह से भी बड़ा बदलाव शुरू किया जा सकता है. अब देखिए, इस 1 करोड़ से गांव और कितना चमकेगा!

