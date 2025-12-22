Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का कौन सा गांव सौर ऊर्जा से पूरी तरह रोशन होकर आदर्श बन चुका है?

Do You Know: सिरोही जिले का छोटा सा नांदिया गांव इन दिनों सुर्खियों में है. यहां के लोगों ने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर इतनी सौर ऊर्जा पैदा की कि गांव को केंद्र सरकार ने “आदर्श सौर ऊर्जा ग्राम” घोषित कर दिया. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नांदिया को 1 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मिलेगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 22, 2025, 11:55 AM IST | Updated: Dec 22, 2025, 11:55 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, सुबह-शाम सर्द हवाओं से लोगों की छूट रही धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, सुबह-शाम सर्द हवाओं से लोगों की छूट रही धूजणी!

कोहरे-शीतलहर से कांपा राजस्थान, माउंट आबू में परा पहुंचा 7.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
8 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

कोहरे-शीतलहर से कांपा राजस्थान, माउंट आबू में परा पहुंचा 7.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी अपने देवर को क्या पुकारती हैं?
8 Photos
bhabhi

Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी अपने देवर को क्या पुकारती हैं?

राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 फीट से भी हुई कम, पढें पूरी अपडेट
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 फीट से भी हुई कम, पढें पूरी अपडेट

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का कौन सा गांव सौर ऊर्जा से पूरी तरह रोशन होकर आदर्श बन चुका है?

Do You Know: सिरोही जिले में एक छोटा सा गांव इन दिनों सबकी जुबान पर है. नाम है नांदिया. यहां के लोग सूरज की रोशनी से इतनी बिजली बना रहे हैं कि पूरा गांव चमक रहा है. घर की छतें सोलर पैनल से भरी पड़ी हैं और बिजली की कोई किल्लत नहीं. केंद्र सरकार ने इसे देखकर गांव को “आदर्श सौर ऊर्जा ग्राम” का तमगा दे दिया. अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नांदिया को 1 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी.

यह कमाल कैसे हुआ? जिले में छह गांवों – जावाल, बड़गांव, नांदिया, वीरवाड़ा, कैलाशनगर और अनादरा – को चुना गया था. इनमें छह महीने की प्रतियोगिता करवाई गई. किस गांव में सबसे ज्यादा सोलर प्लांट लगेंगे और सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग होगा, वही विजेता बनेगा. नांदिया ने सबको पीछे छोड़ दिया. यहां पहले से ही 2.533 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लग चुके हैं. गांव वाले दिन-रात सूरज की रोशनी से बिजली बना रहे हैं और अपनी जरूरत पूरी करने के बाद अतिरिक्त बिजली बेच भी रहे हैं.

यह पैसा कहां लगेगा? केंद्र सरकार की यह 1 करोड़ की राशि गांव में और सोलर प्लांट लगाने, रखरखाव और लोगों को जागरूक करने में खर्च होगी. योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वालों को अच्छी सब्सिडी मिलती है – 1 किलोवाट पर 30 हजार, 2 किलोवाट पर 60 हजार और 3 किलोवाट या उससे ज्यादा पर 78 हजार रुपये तक. 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है और बाकी बेचकर कमाई भी हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नांदिया के लोगों का कहना है कि पहले बिजली के बिल से परेशान थे, कटौती होती थी, लेकिन अब दिन चढ़ते ही बिजली खुद बनने लगती है. गांव की सड़कें रोशन हैं, पंखे-कूलर चल रहे हैं और किसान रात में भी मोटर चला लेते हैं. जिला स्तरीय कमेटी ने इसे पहले स्थान पर रखा और अब यह मॉडल दूसरे गांवों के लिए प्रेरणा बन रहा है.

योजना में पिछड़ी ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि हर इलाके में सौर ऊर्जा पहुंचे. इससे न केवल बिजली सस्ती और मुफ्त मिल रही है, बल्कि पर्यावरण भी साफ हो रहा है. नांदिया गांव ने दिखा दिया कि छोटी जगह से भी बड़ा बदलाव शुरू किया जा सकता है. अब देखिए, इस 1 करोड़ से गांव और कितना चमकेगा!

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news