/कौन हैं पिंकी मीणा? जिनके निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगा दी रोक

RAS Pinki Meena Case: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारी पिंकी मीणा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने पिंकी मीणा के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि निलंबन किसी भी स्थिति में दंड नहीं, बल्कि केवल एक अस्थायी और निवारक कदम होता है.

पिंकी मीणा को जनवरी 2021 में ACB मामले में निलंबित किया गया था और वे पिछले साढ़े चार साल से अधिक समय से निलंबन में थीं. इसको को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई. हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक निलंबन जारी रखना उचित नहीं है. खासकर तब जब समान आरोपों में अन्य अधिकारियों को पहले ही राहत मिल चुकी हो. अदालत ने समानता के सिद्धांत को इस मामले में महत्वपूर्ण आधार माना.

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कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि इसी मामले में शामिल अधिकारी पुष्कर मित्तल को पहले ही राहत मिल चुकी है. पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल दोनों को 15 जनवरी 2021 को एक साथ निलंबित किया गया था. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश देते हुए पिंकी मीणा को राहत प्रदान की. कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनकी याचिका को पुष्कर मित्तल के मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए.

जनवरी 2021 में बांदीकुई SDM पिंकी मीणा और दौसा SDM पुष्कर मित्तल को एक्सप्रेस वे निर्माण कंपनी से भूमि अवाप्ति मामले को लेकर रिश्वत की डिमांड की गई थी. पिंकी मीणा ने कंपनी से 10 लाख रुपए की मांग की थी, तो वहीं पुष्कर मित्तल ने 5 लाख रुपये की मांग की थी. पिंकी मीणा को रिश्वत की डिमांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

पूछताछ में सामने आया था कि पिंकी मीणा ने निर्माण कंपनी से कंपनी के ही लाइजनर अधिकारी को पैसा देने की बात कही थी, जिसे पिंकी मीणा बाद में रिश्वत की राशि ले लेंगी. वहीं पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. दोनों कार्रवाई जयपुर ग्रामीण एसीबी की टीम ने बांदीकुई और दौसा में अंजाम दी थी.

पिंकी मीणा को बांदीकुई से दौसा पुष्कर मित्तल के आवास लाया गया, जहां दोनों से आमने-सामने बिठाकर ACB ने पूछताछ की थी. SDM पुष्कर मित्तल को 2024 में बहाल कर दिया गया था और उन्हें पोस्टिंग भी दे दी गई थी, लेकिन पिंकी मीणा तब से ही निलंबित चल रही थीं.

