Do You Know: रईसी में कौन किसको देता है टक्कर, लखनऊ या फिर जयपुर, आंकड़े कर देंगे हैरान

Do You Know: भारत में कुछ शहर ऐसे हैं, जो अपने राजसी ठाठ-बाट, आलीशान महलों और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाने जाते हैं. कभी ये शहर रियासतों का गौरव थे, जहां धन-दौलत और शाही जीवनशैली की कोई कमी नहीं थी. आज रियासतों का दौर खत्म हुए करीब 78 साल हो चुके हैं लेकिन इन शहरों की आर्थिक ताकत का अंदाज़ा अब उनकी प्रति व्यक्ति आय और जिला घरेलू उत्पाद से लगाया जाता है.

ऐसे में अक्सर सवाल उठता है क्या ‘नवाबों का शहर लखनऊ’ आज भी उतना ही समृद्ध है जितना कभी था? या फिर ‘रजवाड़ों की धरती जयपुर’ ने अपनी इकोनॉमिक हैसियत से लखनऊ को पीछे छोड़ दिया है? आइए, सरकारी आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि आज के समय में कौन-सा शहर अमीरी की दौड़ में आगे है.

जयपुर की कमाई और इकॉनमी सिचुएशन

राजस्थान सरकार की ओर से जारी डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिपोर्ट (2011-12 से 2020-21 के अग्रिम अनुमान) के अनुसार, वर्ष 2020-21 में जयपुर की अर्थव्यवस्था का आकार 1,22,143 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्यों पर) अनुमानित किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी जयपुर ने शानदार प्रदर्शन किया. वर्ष 2020-21 में जयपुर की औसत आय ₹1,41,305 रही, जो वर्ष 2011-12 में ₹76,588 थी. यानी बीते एक दशक में जयपुरियों की आय लगभग दोगुनी हो गई है.



लखनऊ की आर्थिक तस्वीर

अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जिसे सदियों से नवाबों का शहर कहा जाता है. यूपी सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020-21 में लखनऊ का जिला घरेलू उत्पाद स्थाई भावों पर ₹41,025.18 करोड़, जबकि प्रचलित भावों पर ₹61,193.63 करोड़ रहा.

वहीं, लखनऊ की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय ₹96,606 रही. यानी नवाबों की इस धरती पर औसत आय जयपुर के मुकाबले करीब ₹45,000 कम रही.

कौन आगे है जयपुर या लखनऊ?

अगर केवल आंकड़ों की बात करें तो जयपुर लखनऊ से काफी आगे नजर आता है. जहां जयपुर की प्रति व्यक्ति आय ₹1,41,305 रही, वहीं लखनऊ की ₹96,606 रुपये रही. इसी तरह जिला घरेलू उत्पाद (DDP) के मामले में भी जयपुर का आर्थिक आकार लखनऊ से लगभग दो गुना बड़ा है.

रजवाड़ों का शहर निकला नवाबों से आगे

कभी अपने शाही मेहमाननवाज़ी और तहज़ीब के लिए मशहूर लखनऊ और राजसी ऐश्वर्य के प्रतीक जयपुर के बीच यह तुलना साफ बताती है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में जयपुर आगे निकल चुका है. राजस्थान की राजधानी अब न सिर्फ पर्यटन और ज्वेलरी का हब है बल्कि तेजी से बढ़ता आर्थिक केंद्र भी बन रही है.

वहीं, लखनऊ अपनी संस्कृति और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है लेकिन आर्थिक पैमाने पर फिलहाल रजवाड़ों की धरती जयपुर नवाबों के शहर से ज्यादा अमीर साबित हो रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-