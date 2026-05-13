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Do You Know: क्या आप जानते हैं रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्म में भी क्यों नहीं सूखता ऊंट का मुंह?

Do You Know: राजस्थान का ऊंट रेगिस्तान की भयंकर गर्मी और पानी की कमी में भी आसानी से जीवित रहता है। इसका मुख्य रहस्य जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 13, 2026, 10:26 AM|Updated: May 13, 2026, 10:26 AM
Do You Know: क्या आप जानते हैं रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्म में भी क्यों नहीं सूखता ऊंट का मुंह?
Image Credit: Trending Quiz:

Trending Quiz: राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट को “रेगिस्तान का जहाज” कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भयंकर गर्मी और पानी की कमी के बावजूद ऊंट का मुंह सूखता क्यों नहीं है?


ऊंट की अनोखी शारीरिक बनावट
राजस्थान का ऊंट रेगिस्तानी जीवन के लिए पूरी तरह से विकसित हुआ है. उसका मुंह और पाचन तंत्र विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो उसे लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रहने में मदद करता है. ऊंट की लार में विशेष गुण होते हैं जो मुंह की नमी बनाए रखते हैं और पानी के वाष्पीकरण को कम करते हैं.

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पानी बचाने की अद्भुत क्षमता
ऊंट अपने मुंह और नाक से पानी के वाष्पीकरण को न्यूनतम स्तर तक सीमित कर देता है. सामान्य जानवरों की तुलना में ऊंट का शरीर पानी की अत्यधिक बचत करता है. वह अपने पेट में पानी को लंबे समय तक संग्रहित रख सकता है. इसके अलावा, ऊंट का शरीर अत्यधिक केंद्रित मूत्र बनाता है, जिससे पानी की हानि बहुत कम होती है.

रेगिस्तान मे मिसाल
राजस्थान के थार रेगिस्तान में जहां दिन में तापमान 45-50 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां ऊंट आसानी से जीवित रहता है. उसकी यह क्षमता उसे रेगिस्तान का सबसे अनुकूलित प्राणी बनाती है. ऊंट न सिर्फ खुद पानी की कमी झेलता है, बल्कि अपने मालिक और सामान को भी रेगिस्तान के बीच ले जाने में सक्षम होता है.

राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर
राजस्थान की संस्कृति में ऊंट का विशेष स्थान है. यह न सिर्फ परिवहन का साधन है, बल्कि रेगिस्तानी जीवन शैली का प्रतीक भी है. ऊंट की इन विशेषताओं के कारण ही वह राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में “रेगिस्तान का राजा” कहलाता है.ऊंट की ये अनोखी क्षमताएं प्रकृति की अद्भुत रचना को दर्शाती हैं, जो उसे विश्व के सबसे कठिन वातावरण में भी जीवित रहने की ताकत देती हैं.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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