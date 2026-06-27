Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /तबादलों पर रोक से बेचैन मेडिकल स्टाफ, ट्रांसफर की आस में रोज मंत्री खींवसर के घर पहुंच रहे डॉक्टर-नर्स

तबादलों पर रोक से बेचैन मेडिकल स्टाफ, ट्रांसफर की आस में रोज मंत्री खींवसर के घर पहुंच रहे डॉक्टर-नर्स

राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध जारी रहने से डॉक्टर, नर्सिंगकर्मी और अन्य मेडिकल स्टाफ परेशान हैं. बड़ी संख्या में कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के आवास पर तबादले की मांग लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन विभाग में ट्रांसफर पर रोक होने के कारण मंत्री ने आवास के बाहर नोटिस लगाकर स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल तबादलों पर कोई चर्चा नहीं होगी.

Edited byAnsh RajReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 27, 2026, 09:22 AM|Updated: Jun 27, 2026, 09:22 AM
तबादलों पर रोक से बेचैन मेडिकल स्टाफ, ट्रांसफर की आस में रोज मंत्री खींवसर के घर पहुंच रहे डॉक्टर-नर्स
Image Credit: Rajasthan Health Department:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Health Department: राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध जारी रहने से डॉक्टरों, नर्सिंगकर्मियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं. अपने गृह जिले या पसंदीदा स्थान पर तबादले की उम्मीद लगाए बड़ी संख्या में कर्मचारी रोजाना स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के सरकारी आवास पहुंच रहे हैं. हालांकि विभाग में ट्रांसफर पर रोक होने के कारण उन्हें फिलहाल निराश होकर लौटना पड़ रहा है.


मंत्री आवास पर उमड़ रही भीड़
सुबह से ही स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर विभिन्न जिलों से आए डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं. कई कर्मचारी वर्षों से दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कारणों से तबादले की मांग कर रहे हैं. लेकिन ट्रांसफर पर प्रतिबंध के चलते मंत्री किसी को भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं. उनका कहना है कि जैसे ही सरकार प्रतिबंध हटाएगी, तब नियमानुसार सभी मामलों पर विचार किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source


घर के बाहर लगाया गया नोटिस
लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने आवास के बाहर एक नोटिस भी चस्पा करवा दिया है. नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध लागू है, इसलिए जनसुनवाई के दौरान ट्रांसफर से जुड़े मामलों पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी. इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न जिलों से कर्मचारी रोजाना उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं और मंत्री के नहीं मिलने या सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर मायूस होकर लौट रहे हैं.


मौसमी बीमारियों के चलते नहीं हट रहा प्रतिबंध
सूत्रों के अनुसार मानसून की शुरुआत और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा वायरल संक्रमण जैसी मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग फिलहाल बड़े स्तर पर तबादले करने के पक्ष में नहीं है. विभाग का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया तो अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.


बैन हटने का कर्मचारियों को इंतजार
फिलहाल चिकित्सा विभाग के कर्मचारी सरकार द्वारा ट्रांसफर पर लगी रोक हटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद है कि प्रतिबंध हटने के बाद उनकी लंबित स्थानांतरण मांगों पर विचार किया जाएगा. वहीं विभाग का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही तबादला प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:बार-बार चक्कर और मिर्गी के दौरे निकले ब्रेन ट्यूमर के लक्षण, सफल सर्जरी से बची जान

ट्रेंडिंग न्यूज़

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान के किसानों की होने वाली है बल्ले-बल्ले! बंपर कमाई कराने के लिए प्लान कर रही भजनलाल सरकार

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

अलवर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 25 हजार का इनामी आरोपी राहुल मीणा जयपुर से गिरफ्तार

जयपुर के मुहाना में मिला बच्चे का शव, सिर धड़ से था अलग

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

हनुमान सिंह राठौड़ बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किया मनोनयन

झालावाड़ में प्रेमी के साथ घर छोड़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी का कोर्ट के आदेश पर गर्भपात, 23 सप्ताह की थी गर्भवती

दिल्ली से जयपुर लौटे अशोक गहलोत, 10 जनपथ, डोटासरा और BJP पर दिए बड़े बयान

राजस्थान में 'हर घर जल' को मिली नई रफ्तार, भजनलाल सरकार ने JJM के लिए 1578 करोड़ किए मंजूर

निंबाहेड़ा में आत्महत्या केस ने लिया नया मोड़, सुसाइड नोट ने बदली पूरी जांच, कब्र से शव निकलवाकर कराया गया पोस्टमार्टम

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

रिटायरमेंट के बाद नहीं चुन सकेंगे UPS, रेलवे बोर्ड ने जारी किया नया आदेश

राजस्थान के 7 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहे काले बादल! इन शहरों में गरज चमक के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम ने बदला रुख, 34 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

कौन हैं वायुसेना के जांबाज सार्जेंट सुरेंद्र मोगा? जिन्हें 'ऑपरेशन सिंदूर' में शहादत के लिए मिला सम्मान

सुजानगढ़ में खेत के कुंड से मिला लापता बुजुर्ग का शव, इलाके में फैली सनसनी

Rajasthan: शादी सीजन से पहले बड़ी राहत, अब जितने चाहें उतने मिलेंगे सिलेंडर

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

अगले 48 घंटे ले लीजिए मौसम के मजे, 8 जून से फिर छूटेगे पसीने, सीमावर्ती इलाकों में 46 डिग्री तक जाएगा पारा

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

MSME Day: राजस्थान में पहली बार बड़ा आयोजन, CM भजनलाल शर्मा लॉन्च करेंगे 3 बड़ी नीतियां, बांटेंगे 13 करोड़ के चेक.

बुरखे में घूमीं तलवारें देख थम गईं निगाहें, अलम के जुलूस में रतलाम के अखाड़े ने दिखाया रोमांच, वीडियो वायरल

बिना प्रदेश अध्यक्ष, बिना नतीजों के चुनाव... राजस्थान में कैसे चलेगा कांग्रेस का अभियान?

Udaipur Accident: सुखेर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉले में घुसी कार, 5 युवकों की मौत

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

विदा होते जून में मानसून पकड़ेगा रफ्तार…राजस्थान के इन जिलों में अंधड़-बिजली के साथ बारिश की चेतावनी, जानें अगले 2 हफ्ते का हाल

राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली वालों की खैर नहीं! परिवहन विभाग का नया फरमान, नियम न मानने पर सीधे 'जब्त' होगा वाहन

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तबादलों पर रोक से बेचैन मेडिकल स्टाफ, ट्रांसफर की आस में रोज मंत्री खींवसर के घर पहुंच रहे डॉक्टर-नर्स
Jaipur News
2
Rajasthan News
3
Kota News
4
Rajasthan News
5
Baran news