/तबादलों पर रोक से बेचैन मेडिकल स्टाफ, ट्रांसफर की आस में रोज मंत्री खींवसर के घर पहुंच रहे डॉक्टर-नर्स

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Rajasthan Health Department: राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध जारी रहने से डॉक्टरों, नर्सिंगकर्मियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं. अपने गृह जिले या पसंदीदा स्थान पर तबादले की उम्मीद लगाए बड़ी संख्या में कर्मचारी रोजाना स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के सरकारी आवास पहुंच रहे हैं. हालांकि विभाग में ट्रांसफर पर रोक होने के कारण उन्हें फिलहाल निराश होकर लौटना पड़ रहा है.
मंत्री आवास पर उमड़ रही भीड़
सुबह से ही स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर विभिन्न जिलों से आए डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं. कई कर्मचारी वर्षों से दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कारणों से तबादले की मांग कर रहे हैं. लेकिन ट्रांसफर पर प्रतिबंध के चलते मंत्री किसी को भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं. उनका कहना है कि जैसे ही सरकार प्रतिबंध हटाएगी, तब नियमानुसार सभी मामलों पर विचार किया जाएगा.
घर के बाहर लगाया गया नोटिस
लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने आवास के बाहर एक नोटिस भी चस्पा करवा दिया है. नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध लागू है, इसलिए जनसुनवाई के दौरान ट्रांसफर से जुड़े मामलों पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी. इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न जिलों से कर्मचारी रोजाना उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं और मंत्री के नहीं मिलने या सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर मायूस होकर लौट रहे हैं.
मौसमी बीमारियों के चलते नहीं हट रहा प्रतिबंध
सूत्रों के अनुसार मानसून की शुरुआत और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा वायरल संक्रमण जैसी मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग फिलहाल बड़े स्तर पर तबादले करने के पक्ष में नहीं है. विभाग का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया तो अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
बैन हटने का कर्मचारियों को इंतजार
फिलहाल चिकित्सा विभाग के कर्मचारी सरकार द्वारा ट्रांसफर पर लगी रोक हटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद है कि प्रतिबंध हटने के बाद उनकी लंबित स्थानांतरण मांगों पर विचार किया जाएगा. वहीं विभाग का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही तबादला प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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