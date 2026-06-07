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LPG Cylinder Price: राजस्थान की जनता को एक बार फिर लगा महगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर के बढ़े रेट

Domestic LPG Cylinder: राजस्थान की जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है. घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. पिछले तीन महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर कुल 89 रुपये महंगा हो चुका है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 07, 2026, 06:19 AM|Updated: Jun 07, 2026, 06:19 AM
LPG Cylinder Price: राजस्थान की जनता को एक बार फिर लगा महगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर के बढ़े रेट
Image Credit: AI Generated

Rajasthan LPG Gas Cylinder Price Hike: आम जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है. तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है. इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 916.50 रुपये से बढ़कर 945.50 रुपये हो गई है. नई दरें कल से प्रभावी होंगी, जिससे लाखों उपभोक्ताओं की घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

घरेलू सिलेंडर के अलावा छोटे आकार के गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 10 से 20 रुपये तक की वृद्धि की गई है. इन सिलेंडरों का उपयोग मुख्य रूप से छोटे परिवारों, अस्थायी आवासों और व्यावसायिक जरूरतों के लिए किया जाता है. कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर इन उपभोक्ताओं पर भी सीधे तौर पर पड़ेगा.

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गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला है. मार्च माह में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. अब 29 रुपये की नई वृद्धि के साथ पिछले तीन महीनों में घरेलू सिलेंडर कुल 89 रुपये महंगा हो चुका है. लगातार बढ़ती कीमतों के कारण मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर घरेलू खर्चों पर पड़ता है. पहले से ही खाद्य पदार्थों, बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सामना कर रहे उपभोक्ताओं के लिए यह नया झटका आर्थिक दबाव को और बढ़ा सकता है. हालांकि, तेल कंपनियों की ओर से कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों और अन्य परिचालन लागतों को प्रमुख कारण बताया जा रहा है.

नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी. ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई और घरेलू बजट को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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