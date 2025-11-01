Zee Rajasthan
अगली बार के चुनाव में बीजेपी के विधायक एक टैंपो ट्रेवलर में आ जायेगे - डोटासरा

Jaipur News : राजस्थान में SIR की प्रकिया को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है. SIR पर प्रदेश भर में कांग्रेस निगरानी करेगी राजस्थान में वोट चोरी नहीं होने देगे.

Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Nov 01, 2025, 11:10 AM IST | Updated: Nov 01, 2025, 11:28 AM IST

Jaipur News : PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, अब की बार जब विधानसभा के चुनाव होगे तो बीजेपी के विद्यायकों की संख्या इतनी होगी की वो टैंपो ट्रेवलर आ जायेगे.

बीजेपी अपने कर्मों से और हमारे कार्यकताओं की महंत से हम बीजेपी का सफाया कर देगे. बीजेपी के नेता जब हम से मिलते है तो कहते है हमारी हालत बहुत खराब है हमरा कोई काम नहीं होता है.

डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता सुभाष महरिया ने कहा PCC चीफ को बड़ी तकलीफ हो रही है SIR के तहत हर मतदान से घर जाकर जानकारी ली जाएगी. पहले ये लोग ही आवाज उठाते थे की गलत नाम लिखे हुए है अब तकलीफ क्यों हो रही है.

डोटासरा टैंपो की बात कर रहे है राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है टैंपो में कौन आयेगा ये आने वाला समय बतायेगा. विपक्ष क्या कर रहा है राजस्थान की जनता देख रही है.

राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से टैंपो की सवारी को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई. फिलहाल प्रदेश की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव रोचक बना हुआ है.

इससे पहले डोटासरा ने कहा था कि भाजपा वोट चोरी करके सरकारें बना रही है और केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS के लोग अक्सर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की बात करते हैं, जबकि उन्होंने संवैधानिक रूप से आपातकाल लगाया था और बाद में उसे गलती मान लिया था.

