राजस्थान में स्कूल के जर्जर भवन पर डोटासरा ने भाजपा को घेरा, मदन राठौड़ को कहा "अलबेला"

Rajasthan Politics: राजस्थान के स्कूल भवनों की जर्जर हालत पर डोटासरा का भाजपा पर हमला! शिक्षा मंत्री मदन राठौड़ को "अलबेला" बताते हुए कहा- सरकार की लापरवाही से बच्चे खतरे में। जनता देगी जवाब, BJP की पर्ची चेंज होगी!

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 25, 2025, 14:11 IST | Updated: Aug 25, 2025, 14:11 IST

राजस्थान में स्कूल के जर्जर भवन पर डोटासरा ने भाजपा को घेरा, मदन राठौड़ को कहा "अलबेला"

Rajasthan Politics: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य के स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन राठौड़ को 'अलबेला' करार देते हुए कहा कि प्रदेश के विद्यालयों की बदहाल स्थिति सरकार की लापरवाही को दर्शाती है.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में नाकाम रही है, जिसके कारण स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं और बच्चों की सुरक्षा खतरे में है. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार की उदासीनता से स्थिति बिगड़ रही है.

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जनता इस लापरवाही का जवाब देगी और सरकार की "पर्ची चेंज" होने में यह मुद्दा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, और शिक्षा के मुद्दे पर बहस तेज होने की संभावना है.

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने PCC मुख्यालय में पहुंचकर भाजपा सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कार्यों के ठेकेदारों को जानबूझकर भुगतान नहीं किया जा रहा है.

डोटासरा ने राज्य में हो रही अतिवृष्टि को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि भारी बारिश से जनहानि और धनहानि हो रही है, जिसके लिए पीड़ितों को तत्काल मुआवजा दिया जाना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनके खिलाफ पोस्टर लगाकर विरोध हो रहा है.

डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और सांसद मदन राठौड़ विधायकों से संवाद कर "पर्चियां बदलने" की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार की "पर्ची चेंज" होने में सहायक सिद्ध होगी. इसके साथ ही, उन्होंने शिक्षा मंत्री को "अलबेला" करार देते हुए प्रदेश के विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति पर सवाल उठाए.

