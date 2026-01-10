जिला कलेक्टरों, 100+ RAS अधिकारियों ने किया वेरिफाई, फिर भी घोटाला? डोटासरा ने बीजेपी को लताड़ा, बोले-5 साल बाद खुली नींद!

Rajasthan Mid Day Meal Scam: मिड-डे मील मामले को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला. डोटासरा ने कहा कि 5 साल बाद बीजेपी की नींद खुली है और अब कांग्रेस व कांग्रेस के समय की अच्छी योजनाओं को बदनाम करने में लगी हुई है. जिस 2000 करोड़ के घोटाले की बात की जा रही है, उसमें मिड-डे मील के तहत 1800 करोड़ रुपए का काम हुआ है.

डोटासरा ने कहा कि जिला कलेक्टरों ने भुगतान किया है. 100 से अधिक RAS अधिकारी और शिक्षा विभाग के अनगिनत अधिकारियों ने वेरिफाई कर कलेक्टर के माध्यम से भुगतान कराया है, फिर भी घोटाले की बात कही जा रही है. जब राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के घोटालों को उठाने की बारी आई, तो आनन-फानन में यह मामला खड़ा किया गया. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि जांच से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस तरह की सनसनी फैलाकर ब्यूरोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है. जिन अधिकारियों को राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बदनाम किया जा रहा है, वो काम क्यों करेंगे. 100-100 कलेक्टरों की जांच कराकर ये तीन साल राज कैसे करेंगे. डोटासरा ने कहा कि 2जी और कोलगेट जैसे मामले भी धरे रह गए थे, इसका भी वही हाल होगा.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर PCC चीफ का बड़ा हमला

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ के पैदा होने से पहले कांग्रेस राम की बात करती है. महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मारी थी, तब उनके मुंह से “हे राम” निकला था. हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी के लोग हैं.

डोटासरा ने कहा कि वो लोग मुखबिरी करने वालों की विचारधारा को मानने वाले हैं. मदन राठौड़ को कोई सीरियस नहीं लेता. ना उन्हें बीजेपी में कोई सीरियस लेता है, ना हम कांग्रेस में लेते हैं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे पर बयान

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है. प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, उस पर चर्चा करने के बजाय नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं. नियुक्ति इन्होंने नहीं दी, मेहनत का हक मिला है, इसका इवेंट बनाने की जरूरत क्या है.

डोटासरा ने कहा कि युवा महोत्सव मनाया गया, जिसमें 100 लोग भी नहीं थे और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए. खेल मंत्री और मुख्यमंत्री तक उसमें नहीं गए. खेलो इंडिया भी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट था, मुख्यमंत्री के बोलने के दौरान भी 200–250 लोग ही मौजूद थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं. बीजेपी ऑफिस के बाहर उनके कार्यकर्ता भिखारी की तरह खड़े रहते हैं. अगर कोई वसुंधरा राजे ग्रुप का होता है तो उससे नहीं मिलते. बीजेपी ऑफिस में जाते ही कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है कि आपके पास क्या दायित्व है.

डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जनप्रतिनिधियों की नहीं चल रही. सरकार को बताना चाहिए कि दो साल में क्या काम किया है, लेकिन ये सिर्फ पर्ची बदलने का इंतजार कर रहे हैं. PM के गुणगान और पोंपाडी बजाने के अलावा मुख्यमंत्री और मदन राठौड़ कुछ नहीं कर पा रहे हैं.

