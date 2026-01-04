Jaipur News: चौमूं SHO प्रदीप शर्मा का मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आवेदन, डोटासरा के बयान पर गरमाई चर्चा

Rajasthan Politics: जयपुर के चौमूं शहर में हालिया तनाव शांत होने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Jaipur News: जयपुर के चौमूं शहर में हालिया तनाव और पत्थरबाजी की घटना के बाद शांति तो लौट आई है, लेकिन राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. डोटासरा ने आरोप लगाया था कि चौमूं SHO प्रदीप शर्मा ने मंदिर जीर्णोद्धार के लिए चंदा इकट्ठा करके लोकप्रियता हासिल की है और उनकी मंशा चुनाव लड़ने की है. अब इस बयान के ठीक बाद SHO शर्मा का मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आवेदन सामने आने से चर्चाएं गरम हो गई हैं.
SHO का मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आवेदन
SHO प्रदीप शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ चौमूं शहर की मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर दिया है. करीब ढाई साल पहले उनकी चौमूं थाने में पोस्टिंग हुई थी. नाम जुड़ने के बाद वे चौमूं के स्थानीय मतदाता बन जाएंगे. शहर में यह खबर फैलते ही राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं. लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह कदम चुनावी तैयारी का संकेत है?
डोटासरा के बयान ने बढ़ाई हलचल
डोटासरा का बयान महज 4-5 दिन पुराना है, जिसमें उन्होंने SHO की लोकप्रियता और चुनावी महत्वाकांक्षा पर सवाल उठाए थे. अब SHO का यह आवेदन आने से सोशल मीडिया और शहरवासियों में डोटासरा की बात में 'दम' तलाशा जा रहा है. सवाल उठ रहा है कि क्या डोटासरा को SHO की भावी योजनाओं की पूर्व जानकारी थी? या यह महज संयोग है?
सामान्य प्रक्रिया या राजनीतिक संकेत?
कुछ लोग इसे पुलिस नियमों के तहत सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से पोस्टेड अधिकारी स्थानीय मतदाता बन सकते हैं. लेकिन विपक्षी खेमे में इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा का संकेत माना जा रहा है. SHO शर्मा की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
