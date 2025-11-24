अपना स्तर देखो, पहले खुद की तुलना करो, गमछा लहराने पर कांग्रेस-बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग, डोटासरा ने कहा पीएम ने मेरी नकल की

Jaipur News: गमछा डांस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गमछा डांस को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी की, तो बीजेपी नेताओं ने डोटासरा को कठघरे में खड़ा किया. जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि उनके बड़बोलेपन से जल्द ही भारत कांग्रेस मुक्त होने वाला है. वहीं बीजेपी महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि व्यक्ति को अपना स्तर कर तुलना करनी चाहिए.

प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा डांस प्रसिद्ध हो गया. इधर बिहार चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मंच से बिहारी संस्कृति के प्रतीक लाल-पीले गमछे को लहराया. इस दौरान भीड़ ने पीएम को अपनी संस्कृति से समरस होते देखकर उत्साह दिखाया. इधर बिहार चुनाव तो निपट गया, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम के गमछा लहराने काे अपनी नकल बता दिया. इस टिप्पणी काे काे लेकर बीजेपी नेताओं ने डोटासरा पर न केवल तंज कसा बल्कि उन्हें राजनीतिक शुचिता के कठघरे में भी खड़ा किया.

मोदी मेरी कॉपी पेस्ट कर रहे, नकल में अकल की जरूरत ...

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भरतपुर में मीडिया के पूछने पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी मेरी कॉपी पेस्ट कर रहा है, लेकिन वो बात, वो दम नहीं है, हाथ हिल नहीं रहा है, गमछा भी जवाब दे गया है कि आपका काम नहीं यह डोटासरा का काम है. इसी तरह सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेसकांफ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने नकल की, लेकिन उसमें भी फेल हो गए. नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है. वो स्टाइल नहीं है, उनमें झूठ बोलने की स्टाइल है, वो हम में नहीं आ सकती है. अब बीजेपी की बोलती बंद हो गई है. मुख्यमंत्रीजी ने विधानसभा में कहा था कि गमछा हिलाने से क्या होता है, अब पूछूंगा बताओ ?

डोटासरा के बयान के बाद बीजेपी में हलचल हुई. जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को बोलने का अनुभव नहीं है. डोटासरा अपनी मनमर्जी से कुछ भी बोलेते हैं. प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं. विदेश के तमाम प्रमुख उनके साथ फोटो खिंचवालने के लिए लाइन में लगते हें. डोटासरा का यह कहना गलत है कि पीएम ने उनकी नकल की है.

कांग्रेस पूरे देशभर से साफ हो रही है, भारत मुक्त कांग्रेस करने का सपना है, वो इनके बड़बोले पन से जल्द होने वाला है. इसी तरह बीजेपी विधायक और महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो किया उनकी तुलना इस तरह नहीं करनी चाहिए . छोटे नेताओं को जो अपनी पार्टी और सरकार नहीं चला पाए. ऐसे आदमी को अपना स्तर देखना चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!