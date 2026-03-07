Zee Rajasthan
विधानसभा में बवाल... गोविंद सिंह डोटासरा ने Disturbed Areas Bill को बताया 'षड्यंत्र', गुजरात मॉडल पर सवाल

Rajasthan Disturbed Areas Act: राजस्थान विधानसभा में विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और किरायेदारों को बेदखली से संरक्षण विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस Disturbed Areas Bill का कड़ा विरोध किया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByVishnu Sharma
Published:Mar 07, 2026, 10:05 AM IST | Updated:Mar 07, 2026, 10:05 AM IST

Disturbed Areas Bill 2026: सदन में राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किरायेदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हुई. इस दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बिल का विरोध करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए.


डोटासरा ने कहा कि यह उनके समझ से परे है कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी. राजस्थान बहुत शांतिप्रिय है और इस तरह की स्थिति यहां नहीं है. उन्होंने कहा कि यह बिल केवल इसलिए लाया गया है क्योंकि गुजरात में ऐसा बिल है. संविधान से जो अधिकार मिले हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण करना एक षड्यंत्र है और शांत क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश है.


डोटासरा ने कहा कि सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए. इस बिल से भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाएंगे और विशेष समुदाय को टारगेट करके अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी गई है और यह निर्णय दिल्ली से आई पर्ची के आधार पर लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस बिल से संपत्ति के अधिकार को खत्म किया जा रहा है और सरकार अपने विवेक से किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है. इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा और संपत्ति के मालिकों का शोषण होगा, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार विशेष समुदाय की घेराबंदी करना चाहती है और गंगा-जमुना तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब एरिया घोषित होने से रिश्ते तार-तार होंगे और लोग एक-दूसरे को शक की नजर से देखेंगे.


उन्होंने कहा कि जाति और सांप्रदायिक वर्गीकरण का काम सरकार को नहीं करना चाहिए. जब पहले से कानून मौजूद है तो डिस्टर्ब एरिया बिल लाने की क्या जरूरत है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो मंत्री डिस्टर्ब हैं, उन्हें भी हटाना चाहिए. डोटासरा ने कहा कि गुजरात से पर्ची आने के कारण यह कदम उठाया गया है, जबकि राजस्थान में अशांति जैसी कोई स्थिति नहीं है. उन्होंने कहा कि 2028 में कांग्रेस की सरकार आने पर इस बिल को खत्म कर देगे.

