/राजस्थान में 'हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड' घोटाले पर संग्राम, आमने-सामने आए डोटासरा और दिलावर

Rajasthan Politics: हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने X पर बयान जारी करते हुए आरोप लगाए थे कि दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाने और ईमानदारी का ढोल पीटने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अध्यक्ष रहते हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में करोड़ों रुपये के गबन का मामला सामने आया है.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि मंत्री जी के संरक्षण में चल रही संस्था में करोड़ों रुपये की गड़बड़ियां, धमकाकर अवैध वसूली, खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर होने और 2024 की भर्ती प्रक्रिया में धांधली के साक्ष्य सामने आ रहे हैं.उन्होंने कहा कि हर दिन कांग्रेस और दूसरों को भ्रष्टाचार का प्रमाण-पत्र बांटने वाले मदन दिलावर को जवाब देना चाहिए कि जब वह स्वयं संस्था के अध्यक्ष हैं, तो फिर करोड़ों का गबन और गड़बड़ियां कैसे और किसके आदेश पर हुईं?

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डोटासरा ने उठाए सवाल

डोटासरा ने सवाल उठाया कि कैंपों में अनियमितताएं और अधिकारियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे किसके इशारे पर वसूले गए? उन्होंने कहा कि मदन दिलावर के कारण भाजपा सरकार में शिक्षा व्यवस्था पहले ही बदहाल और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अब हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में सामने आया घोटाला बेहद चिंताजनक है.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों के बाद मामला सियासी तूल पकड़ गया. डोटासरा के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री उनके मित्र हैं, लेकिन वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं. दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका जल्द इलाज कराने की बात कही.दिलावर ने कहा कि डोटासरा के सभी आरोप निराधार हैं.

डोटासरा ने कहा कि निजी खातों में पैसे लिए गए

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड मामले में कई गंभीर आरोप लगाए. डोटासरा ने कहा कि शिविरों में अधिक पैसे लिए गए, लेकिन संस्था के खाते में जमा नहीं हुए. साथ ही उन्होंने भर्ती कराने के नाम पर पैसे लेने के भी आरोप लगाए. हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड मामले को लेकर डोटासरा ने कहा कि निजी खातों में पैसे लिए गए. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि खाली प्रमाण-पत्र बांटे जाते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि मंत्री मदन दिलावर के पीए कैंपों में जाते हैं, उनका वहां क्या काम है?

डोटासरा ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में घोटाला हुआ है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसे ही जांच की बात की गई, मंत्री ने उन्हें मानसिक रूप से असंतुलित बता दिया. वह विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे. उन्होंने कहा कि उन पर भी पेपर लीक के आरोप लगे थे, तब उन्होंने खुद जांच कराने की बात कही थी लेकिन मंत्री जांच से क्यों डर रहे हैं?