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राजस्थान में 132 इलाके हुए LPG फ्री, आप भी ऐसे लें DPNG कनेक्शन, सिलेंडर का झंझट होगा खत्म!

Jaipur News: क्या आपके घर के बाहर भी पीली गैस पाइपलाइन बिछ रही है? सरकार तेजी से पाइप्ड गैस नेटवर्क का विस्तार कर रही है. इससे लाखों परिवारों को सिलेंडर की झंझट से राहत मिल सकती है. आखिर DPNG क्यों बन रही है लोगों की पहली पसंद? पूरी जानकारी खबर में पढ़ें.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 02, 2026, 08:00 AM|Updated: Jun 02, 2026, 08:00 AM
राजस्थान में 132 इलाके हुए LPG फ्री, आप भी ऐसे लें DPNG कनेक्शन, सिलेंडर का झंझट होगा खत्म!
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: प्रदेश में रसोई गैस उपभोक्ताओं को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार तेजी से पाइप्ड नेचुरल गैस (DPNG) नेटवर्क का विस्तार कर रही है. इसके तहत चिन्हित किए गए 132 गैस जोनों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है. सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक घरों तक सीधे गैस कनेक्शन पहुंचाना है, ताकि लोगों को एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर न रहना पड़े.

यदि आपके इलाके की मुख्य सड़कों पर पीले रंग की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है या गैस मीटर लगाए जा रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके क्षेत्र में भी जल्द पाइप्ड गैस सेवा शुरू होने वाली है. ऐसे में उपभोक्ता अपने शहर की अधिकृत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनी के माध्यम से नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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एलपीजी के मुकाबले क्यों बेहतर है DPNG?
हर महीने एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते और घटते दाम आम परिवारों के बजट को प्रभावित करते हैं. ऐसे में डीपीएनजी एक किफायती विकल्प के रूप में उभर रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके दाम अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं और एलपीजी की तरह बार-बार कीमतों में उतार-चढ़ाव नहीं होता.

इसके अलावा डीपीएनजी में उपभोक्ताओं को बिजली और पानी की तरह मीटर आधारित सुविधा मिलती है. यानी जितनी गैस का उपयोग होगा, बिल भी केवल उतने ही उपयोग का आएगा. इससे एडवांस भुगतान की जरूरत नहीं पड़ती और खर्च पर बेहतर नियंत्रण बना रहता है.

24 घंटे गैस सप्लाई की सुविधा
डीपीएनजी कनेक्शन लेने के बाद सिलेंडर खत्म होने की चिंता पूरी तरह समाप्त हो जाती है. न तो रिफिल बुक कराने की जरूरत पड़ती है और न ही डिलीवरी का इंतजार करना पड़ता है. पाइपलाइन के जरिए घर तक लगातार गैस सप्लाई उपलब्ध रहती है, जिससे रसोई का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहता है.

सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर विकल्प
नेचुरल गैस को एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है. यह हवा से हल्की होती है, इसलिए किसी संभावित लीकेज की स्थिति में गैस ऊपर की ओर फैल जाती है. इससे गैस जमा होने और बड़े हादसे की संभावना कम हो जाती है. साथ ही इसकी सप्लाई नियंत्रित दबाव पर की जाती है.

जगह की बचत और पूरी पारदर्शिता
डीपीएनजी कनेक्शन के बाद घर में बड़े गैस सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं रहती. इससे रसोई में अतिरिक्त जगह उपलब्ध होती है और किचन अधिक व्यवस्थित दिखाई देता है. वहीं मीटर आधारित व्यवस्था होने के कारण गैस की मात्रा को लेकर किसी प्रकार की मिलावट या कमी की शिकायत की संभावना भी नहीं रहती.

तेजी से बढ़ रहा पाइप्ड गैस नेटवर्क
सरकार और गैस वितरण कंपनियां देश के विभिन्न शहरों में पाइप्ड गैस नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं. ऐसे में आने वाले समय में बड़ी संख्या में परिवार एलपीजी सिलेंडर की जगह डीपीएनजी का उपयोग करते नजर आ सकते हैं, जिससे उन्हें सुविधा, सुरक्षा और खर्च में राहत तीनों का लाभ मिलेगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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