डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस ने BJP पर जमकर बोला हमला, दिया ये बड़ा बयान

Rajasthan News: डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने अलग-अलग स्थानों पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की. कांग्रेस नेताओं की ओर से आज भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला गया. प्रदेश में हो रही निकाय-पंचायत चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस नेता सचिन पायलट

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने निकाय-पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कहा कि सरकार को ना तो कोर्ट की चिंता है, ना जनता की. 15 अप्रैल का समय चुनाव कराने का था लेकिन कोई ना कोई बहाना लगाकर सरकार चुनाव टाल रही है. उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने क्षेत्र का दौरा करके आया हूं, नरेगा के काम बिल्कुल बंद हो गए हैं. प्रशासनिक अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं और जनता के लिए चिंतित नहीं हैं. लोग परेशान हो रहे हैं और अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं.

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सरपंच, पार्षद और वार्ड मेंबर जैसे पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. सरकार कब तक चुनाव टालेगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर हार का डर है इसलिए चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं. कानून में लिखा है, कोर्ट के आदेश हैं, फिर भी बहानेबाजी करके सरकार चुनाव टाल रही है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, संविधान पर हमले किए जा रहे हैं. सरकार चुनाव आयोग सहित स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. राजस्थान में हालात यह हैं कि निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जो कि संविधान पर हमला है. सरकार संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मान रही हैनिकाय-पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट जाकर एक साल का समय मांग रही है. इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

जूली ने कहा कि बीजेपी दिखावा कर रही है और उनकी विचारधारा का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है. लोकतंत्र में वोट से गिनती होती है और वोट के चक्कर में दिखावा किया जा रहा है. मन से अंबेडकर नहीं हैं. सरकार गरीबों की योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है और मनरेगा जैसी योजना को खत्म करने पर तुली हुई है.

कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान

वहीं, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अंबेडकर के संविधान का उल्लंघन कर रही है. बीजेपी अगर सच्ची श्रद्धांजलि अंबेडकर को देना चाहती है, तो संविधान का पालन करें. सरकार चुनाव नहीं करा रही है और कोर्ट जाकर बचाव के रास्ते ढूंढ रही है. सरकार जितनी देरी करेगी, उतनी ज्यादा हार सरकार को मिलेगी.

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