/नेशनल डॉक्टर्स डे, जब उम्मीद जवाब देने लगती है, तब डॉक्टर बनते हैं जीवन की आखिरी आस

Jaipur News : हर साल 1 जुलाई को मनाया जाने वाला नेशनल डॉक्टर्स डे, उन चिकित्सकों को समर्पित है, जो दिन-रात मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए समर्पित रहते हैं. ऐसे ही डॉक्टरों में एक नाम है जयपुर के सीनियर न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, डॉ. हेमंत भारतीया का, जिन्होंने तीन दशक से अधिक समय से हजारों मरीजों को नई जिंदगी देने का कार्य किया है. जब किसी परिवार के सामने ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गंभीर सिर की चोट या स्पाइन इंजरी जैसी स्थिति आती है, तब हर पल कीमती होता है. ऐसे मुश्किल वक्त में डॉ. हेमंत भारतीया और उनकी टीम ने सालों से ना सिर्फ बेहद जटिल सर्जरी कर मरीजों की जान बचाई है, बल्कि असंख्य परिवारों की उम्मीदों को भी टूटने से बचाया है.

30 सालों से ज्यादा का अनुभव

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30 सालों से ज्यादा के अनुभव के साथ डॉ. भारतीया अब तक 15,000 से अधिक जटिल ब्रेन एवं स्पाइन न्यूरोसर्जरी कर चुके हैं. राजस्थान में आधुनिक न्यूरोसर्जरी को नई दिशा देने वाले विशेषज्ञों में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है. उन्होंने राज्य में एंडोस्कोपिक ब्रेन और स्पाइन सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक ब्रेन सर्जरी, ट्रांसनेजल पिट्यूटरी ट्यूमर सर्जरी, आर्टिफिशियल सर्वाइकल डिस्क इम्प्लांट और कई अत्याधुनिक न्यूरोसर्जिकल तकनीकों की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. डॉ. भारतीया ने SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर से एमबीबीएस और एमएस (जनरल सर्जरी) और ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई से एम.सीएच. (न्यूरोसर्जरी) की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी, एटकिंसन मॉर्ले हॉस्पिटल (लंदन), क्वीन्स मेडिकल सेंटर (नॉटिंघम), पेरिस और जापान के प्रतिष्ठित संस्थानों से ट्रेनिंग ली.

हजारों लोगों की बचाई जान

चिकित्सा सेवा के साथ-साथ डॉ. भारतीया समाज में ब्रेन स्ट्रोक, हेड इंजरी, स्पाइन रोग और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी लगातार सक्रिय रहते हैं. उनका मानना है कि वक्त पर बीमारी की पहचान और सही उपचार से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती हैे. ये ही वजह है कि वो नियमित रूप से जन-जागरूकता कार्यक्रमों, स्वास्थ्य व्याख्यानों और मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं. उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राजा पज्जावन देव अवॉर्ड, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवॉर्ड सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है. नेशनल डॉक्टर्स डे पर डॉ. हेमंत भारतीया जैसे चिकित्सकों का सफर ये संदेश देता है, कि डॉक्टर केवल ऑपरेशन करने वाले विशेषज्ञ नहीं होते, बल्कि वे उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण होते हैं, जिनकी दुनिया अपने किसी प्रियजन की जिंदगी से जुड़ी होती है. जब हर सैकेंड की लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच चल रही होती है, तब डॉक्टरों का ज्ञान, अनुभव और संवेदनशीलता ही किसी मरीज को नई जिंदगी देने का सबसे बड़ा आधार बन जाती है.