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BJP ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने डॉ. महेंद्र कुमावत, 60 हजार किमी यात्रा कर कार्यकर्ताओं से साधा संवाद

Rajasthan Politics: बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमावत ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया. मोर्चा अध्यक्ष कुमावत ने दावा किया कि वो पदभार ग्रहण से पहले ही सभी 44 जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर चुके हैं.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 05, 2026, 08:28 PM|Updated: Jun 05, 2026, 08:28 PM
BJP ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने डॉ. महेंद्र कुमावत, 60 हजार किमी यात्रा कर कार्यकर्ताओं से साधा संवाद
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमावत ने शुक्रवार को विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया. इस मौके पर मोर्चा अध्यक्ष कुमावत ने दावा किया कि वो पदभार ग्रहण से पहले ही सभी 44 जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 60 हजार किलोमीटर यात्रा की. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी का यह मोर्चा ओबीसी वर्ग में संगठन को मजबूती देगा.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ. कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारीलाल विश्नोई, छगुन महावर सहित अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के महिला-पुरुष मौजूद थे. इस मौके पर तलवार भेंट कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का स्वागत किया गया.

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वहीं नव नियुक्त कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने भी बड़ी माला पहनाकर और स्मृति चिह्न देकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया. मदन राठौड़ ने कहा कि ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण है. आज से यह टीम काम पर लगेगी. केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार की जनहित की योजनाएं आम नागरिक तक पहुंचाएंगे.

बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने पार्टी के प्रति प्रेम समर्थन विश्वास जताया है. प्रदेश में ओबीसी बड़ा वर्ग है, अब इस पूरी टीम का दायित्व है कि संगठन विस्तार कर संगठन को मजबूती दें. मुझे विश्वास है कि मोर्चा संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा.

फूल माला, ढोल नगाड़ों के लिए नहीं पार्टी के लिए काम करेंगे

ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमावत ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता फूल माला, ढोल नगाड़ों के लिए काम नहीं करता, बल्कि बजट घोषणाएं, केंद्र और राज्य की जनहित योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करेगा. कुमावत ने विश्वास जताया मोर्चा कार्यकर्ता ओबाीसी वर्ग के बीच योजनाओं को शत प्रतिशत अंत्योदय की परिकल्पना को साबित करते हुए अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे.

मोर्चा कार्यकारिणी में ओबीसी की सभी जातियों और वर्गों को हिस्सा मिला. जिला सम्मेलन शत प्रतिशत सफल गए. दायित्व मिलने के बाद सभी जिलों में प्रवास 60 हजार किमी की यात्रा की. ओबीसी मोर्चा मोदी मोर्चे के नाम से जाना जाता है, यह शत-प्रतिशत काम करेगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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