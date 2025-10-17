Zee Rajasthan
Rajasthan News: जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल को ₹1 लाख रिश्वत लेते हुए ACB द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग की निष्क्रियता के बाद कार्मिक विभाग ने एक्शन लिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 17, 2025, 12:46 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 12:46 PM IST

जयपुर SMS अस्पताल रिश्वत कांड में बड़ा अपडेट, एक लाख की घूस लेने पर न्यूरोसर्जन डॉ. मनीष अग्रवाल सस्पेंड

Jaipur News: जयपुर के प्रतिष्ठित एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल और न्यूरोसर्जन डॉ. मनीष अग्रवाल को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उन्हें एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. इस घटना ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है. कार्मिक विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन आदेश जारी किए.

चिकित्सा शिक्षा विभाग की चुप्पी
एसीबी की कार्रवाई के बाद भी चिकित्सा शिक्षा विभाग सात दिनों तक इस मामले पर निष्क्रिय रहा. इस देरी ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. अंततः कार्मिक विभाग ने हस्तक्षेप करते हुए डॉ. अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जोधपुर निर्धारित किया गया है.

डॉ. अग्रवाल की जिम्मेदारियां
डॉ. मनीष अग्रवाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 11 महत्वपूर्ण शाखाओं के प्रभारी थे. इनमें आईटी सेल, आरटीआई-लीगल सेल सहित कई अन्य विभाग शामिल थे. उनकी भूमिका कॉलेज के प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में अहम थी. इस घूसकांड ने न केवल उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर भी असर डाला है.

विवाद और जनता की प्रतिक्रिया
इस घटना ने चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है. आम जनता और चिकित्सा समुदाय में इस मामले को लेकर रोष है. लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों. प्रशासन से अपेक्षा है कि वह इस मामले की गहन जांच कर दोषियों को सजा दे.

