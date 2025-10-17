जयपुर SMS अस्पताल रिश्वत कांड में बड़ा अपडेट, एक लाख की घूस लेने पर न्यूरोसर्जन डॉ. मनीष अग्रवाल सस्पेंड

Jaipur News: जयपुर के प्रतिष्ठित एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल और न्यूरोसर्जन डॉ. मनीष अग्रवाल को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उन्हें एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. इस घटना ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है. कार्मिक विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन आदेश जारी किए.

चिकित्सा शिक्षा विभाग की चुप्पी

एसीबी की कार्रवाई के बाद भी चिकित्सा शिक्षा विभाग सात दिनों तक इस मामले पर निष्क्रिय रहा. इस देरी ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. अंततः कार्मिक विभाग ने हस्तक्षेप करते हुए डॉ. अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जोधपुर निर्धारित किया गया है.

डॉ. अग्रवाल की जिम्मेदारियां

डॉ. मनीष अग्रवाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 11 महत्वपूर्ण शाखाओं के प्रभारी थे. इनमें आईटी सेल, आरटीआई-लीगल सेल सहित कई अन्य विभाग शामिल थे. उनकी भूमिका कॉलेज के प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में अहम थी. इस घूसकांड ने न केवल उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर भी असर डाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विवाद और जनता की प्रतिक्रिया

इस घटना ने चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है. आम जनता और चिकित्सा समुदाय में इस मामले को लेकर रोष है. लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों. प्रशासन से अपेक्षा है कि वह इस मामले की गहन जांच कर दोषियों को सजा दे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-