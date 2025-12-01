VVIP नंबर घोटाला कांग्रेस सरकार का, हमने पकड़ा, ED ने मांगे तो रिकॉर्ड दिए-बैरवा

Rajasthan News: RTO में VVIP नंबर आवंटन में कथित घोटाले को लेकर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह मामला पिछली सरकार से चल रहा है. हमने इस कार्यकाल में इसको पकड़ा. मामले में ईडी ने रिकॉर्ड मांगे तो हमने दे दिए हैं.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा से RTO में रजिस्ट्रेशन के दौरान VVIP नंबर आवंटन के कथित घोटाले को लेकर सवाल किया गया. इसके जवाब में बैरवा ने कहा कि यह मामला पिछली सरकार से चल रहा है. हमने हमारे इस कार्यकाल में इस घोटाले को पकड़ा है. हमने मामले में जांच कमेटी बिठाई, जांच के आधार पर कमेटी ने रिपोर्ट दी है.

मामले में ईडी की एंट्री पर बैरवा ने कहा कि ईडी ने प्रकरण से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है. उससे संबंधित डॉक्युमेंट ईडी को उपलब्ध करा दिए हैं. इधर जिस अधिाकरी ने ईडी को सूचना दी थी उसे सस्पेंड कर दिया है. इस मामले में जिस जिस अधिकारी की भूमिका गलत पाई गई, उस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, जहां भी अधिकारी की गलती रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

आरटीओ अधिकारी ने ट्रक चालक से ...तेरे बाप का नाम ..वाले वायरल वीडियो के मामले में सवाल पर डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इन तथ्यों के साथ वीडियो वायरल हो रही है, पहले भी कई वीडियो देखें हैं, वे पुराने थे. अब जो वीडियो वायरल हुआ है वो वास्तव में सही या नहीं इसकी जांच करवाएंगे. जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

RTO में VVIP नंबर आवंटन घोटाले में दस्तावेज मांग चुकी ईडी

जयपुर सहित राजस्थान के कई अन्य RTO में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में अनियमितताओं, घोटाले की जांच में ED की एंट्री हो गई है. ईडी ने परिवहन विभाग और जयपुर RTO से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं. ED के सहायक निदेशक की ओर से पिछले दिनों पत्र लिखकर उन सभी आरटीओ कार्यालयों से जांच की प्रति मांगी गई है, जहां इस मामले की जांच हुई है.

SIR को लेकर यह बोले उप मुख्यमंत्री बैरवा उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने SIR को लेकर कहा कि यह चुनाव आयोग की अच्छी पहल है. इसमें वास्तविक वोटर की पहचान होगी। भारत में रहने वाले का दो जगह नाम है तो गलत है. किसी बाहरी देश के नागरिक का नाम है तो गलत है. एक व्यक्ति दो जगह मतदान नहीं कर सकता. एक से अधिक मतदाता सूची में नाम जुड़वा रखे हैं तो गलत है. एक व्यक्ति एक जगह ही वोट कर सकता है. इसमें गलत क्या है?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-