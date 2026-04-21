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गहलोत के रिफाइनरी को लेकर आरोप पर BJP का पलटवार, डॉ. राधामोहन अग्रवाल बोले- पांच साल कुर्सी पर बैठकर क्या किया ?

Pachpadra Refinery Dispute: रिफाइनरी में आग और इसके चालू होने में हो रही देरी को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में सियासत शुरू हो गई है. पूर्व CM अशोक गहलोत के रिफाइनरी को लेकर आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने गहलोत पर पलटवार किया.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 21, 2026, 07:52 PM|Updated: Apr 21, 2026, 07:52 PM
गहलोत के रिफाइनरी को लेकर आरोप पर BJP का पलटवार, डॉ. राधामोहन अग्रवाल बोले- पांच साल कुर्सी पर बैठकर क्या किया ?
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Pachpadra Refinery Dispute: रिफाइनरी में आग और इसके चालू होने में हो रही देरी को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में सियासत शुरू हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी को लेकर आरोप लगाए, तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने पलटवार करते हुए देरी के लिए गहलोत को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि पांच साल कुर्सी पर बैठे रहे तो रिफाइनरी का शिलान्यास क्यों नहीं कराया. उन्होंने सोनिया गांधी के रिफाइनरी शिलान्यास को भी नाटक करार दिया.

देश की एक मात्र ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राजस्थान के पचपदरा में शुरू होने जा रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रेल को इस रिफाइनरी का लोकार्पण करने वाले थे. लोकार्पण से 24 घंटे पहले ही रिफाइनरी की यूनिट में आग लग गई और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निरस्त हो गया. इस घटना के बाद राजस्थान की सियासत में रिफाइनरी में आग और इसके चालू होने में हो रही देरी को लेकर सियासी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिफाइनरी में आग की घटना मामूली नहीं है. रिफाइनरी को बीजेपी ने रोका है. वसुंधरा राजे की सरकार में 4 साल रिफाइनरी रोका गया. गहलोत ने कहा कि हमारे समय में रिफाइनरी का 80-90 प्रतिशत काम हुआ. इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा घटना क्यों हुई, यह एचपीसीएल का काम है.

मुख्यमंत्री जी ने जांच की घोषणा की है. उच्च स्तरीय जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होंगे दंडित किया जाएगा. आग की साजिश को लेकर अग्रवाल ने कहा कि जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाए. संभावनाओं पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता. जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि चूक क्यों हुई.

राधामोहन दास अग्रवाल ने गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि पांच साल कुर्सी पर बैठे रहे, तो वर्ष 2013 में सोनिया से उद्घाटन का नाटक किया था. पांच साल वो क्या कर रहे थे, रिफाइनरी को शुरू नहीं करवा पाए, अब जनता को जवाब उनको देनापड़ेगा. यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई.

डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने गहलोत का नाम लिए बिना कहा कि पांच साल कुर्सी पर क्या किया था. शिलान्यास क्यों नहीं करवाया. यह कह सकते हैं कि उन्होंने फर्जी शिलान्यास कराया था. गहलोत के रिफाइनरी का 80 से 90 प्रतिशत काम करने के दावे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि वो बता दें क्या-क्या काम किया था.

90 प्रतिशत काम हो चुका था, तो कौन-कौन सा काम हो चुका था. डॉ. अग्रवाल ने कहा कि अब मुंह खोलूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, जो पार्टी अभी राजनीतिक वजूद में नहीं है उस पर अनावश्यक टिप्पणी करके हाईलाइट करूं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है.

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के राजस्थान दौरे को लेकर डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं यह हमारे लिए गर्व का विषय है. वो 7 कार्यालयों के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं. दौसा से पाली तक सात कार्यालय बनकर तैयार हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष चुनावों में व्यस्त होने के कारण समय नहीं दे पा रहे थे. ऐसे में कार्यलय उद्घाटन के लिए आ रहे हैं. वहीं जयपुर प्रदेश कार्यालय में विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठेंगे.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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