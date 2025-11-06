जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, रियाद से आया यात्री अंडरवियर में छिपाकर लाया 534 ग्राम सोना, 66 लाख की तस्करी पकड़ी

Jaipur News: डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सोने की तस्करी रोकने के लिए सख्त निगरानी की, जिसका नतीजा एक सनसनीखेज गिरफ्तारी के रूप में सामने आया. रियाद से जयपुर पहुंचे एक यात्री को सोने की तस्करी के आरोप में धर दबोचा गया. जांच में आरोपी के अंडरवियर में पेस्ट के रूप में छिपाए गए करीब 534 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद हुए, जिनकी बाजार मूल्य लगभग 66 लाख रुपये आंकी गई है.

डीआरआई अधिकारियों ने हवाईअड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों की गहन स्कैनिंग की, जिसमें संदिग्ध यात्री की हरकतें शक पैदा कर दीं. पूछताछ और तलाशी के दौरान छिपा सोना सामने आया, जो विदेश से अवैध रूप से लाया गया था. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. डीआरआई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्री को गिरफ्तार कर लिया और बरामद सोने को जब्त कर लिया.

आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए डीआरआई ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां मजिस्ट्रेट ने सबूतों के आधार पर जेल वारंट जारी कर दिया. यह कार्रवाई सोने की तस्करी पर लगाम कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर त्योहारों के सीजन में जब ऐसे अपराधों में इजाफा होता है. डीआरआई ने अन्य संभावित तस्करों पर नजर रखने की चेतावनी जारी की है, जबकि जांच में अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क के सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है.

हवाईअड्डे पर गहन स्कैनिंग और पूछताछ के दौरान डीआरआई अधिकारियों को संदेह हुआ, जिसके बाद तलाशी में छिपा सोना सामने आ गया. आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया. डीआरआई ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यात्री को गिरफ्तार कर लिया और जब्त सोने को सरकारी खजाने में जमा करा दिया. आज आरोपी को आर्थिक अपराध न्यायालय जयपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने सबूतों के आधार पर जेल वारंट जारी कर दिया.

विभागीय जांच जारी है, जिसमें तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है. डीआरआई जयपुर लगातार सोने के तस्करों पर नजर रख रही है—पिछले एक सप्ताह में यह दूसरी बड़ी सफलता है. इससे पहले सप्ताह भर पूर्व ही टीम ने करीब एक किलोग्राम सोने की जब्ती की थी. यह कार्रवाई त्योहारों के सीजन में तस्करी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, और विभाग ने अन्य संभावित स्मगलर्स को चेतावनी जारी की है.

