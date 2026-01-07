CM भजनलाल शर्मा का आया एक फोन और सारा काम हो गया...

Jaipur News: मामला उस समय का है, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर बाद जयपुर सचिवालय पहुंचे थे. यहां वे संपर्क पोर्टल और हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन की समस्याएं सुन रहे थे. इसी दौरान करौली जिले के बरदाला गांव से एक कॉल आया.

'नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं'

फोन उठाते ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं.' यह सुनते ही दूसरी तरफ बात कर रहे बरदाला गांव निवासी नवल किशोर चौंक गए. उन्होंने तुरंत गांव में लंबे समय से खराब पड़े हैंडपंप की समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखी और बताया कि पेयजल संकट के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है.

जिला प्रशासन को शाम तक का अल्टीमेटम

समस्या सुनते ही मुख्यमंत्री ने बिना देर किए करौली जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि शाम तक हैंडपंप को दुरुस्त किया जाए. मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही जिले के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और संबंधित विभागों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रात होते-होते हैंडपंप से आने लगा पानी

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों का असर यह रहा कि रात होते-होते हैंडपंप की मरम्मत पूरी कर ली गई और उसमें दोबारा पानी आने लगा. गांव में पानी पहुंचते ही लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई.

ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

पेयजल संकट से निजात मिलने पर बरदाला गांव के सभी निवासियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया. ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री की त्वरित कार्रवाई से यह साबित हो गया कि सरकार आमजन की समस्याओं को लेकर गंभीर और संवेदनशील है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-