जयपुर के चारदीवारी में कल 6 घंटे पेयजल आपूर्ति बंद, कई इलाकों में सप्लाई प्रभावित

Jaipur Water Supply Stopped: पिंकसिटी जयपुर में चारदीवारी क्षेत्र में कल पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी. जन स्वास्थ्य के मिस्त्रीखाना क्षेत्र में 700 एमएम व्यास की ट्रांसफर मेन पाइपलाइन पर वाल्व लगाने और चैंबर निर्माण का काम किया जाएगा.

इस तकनीकी काम के चलते कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद और कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से बाधित रहेगी. विभाग के अनुसार, यह काम जौहरी बाजार और बड़ी चौपड़ क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे चारदीवारी क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था अस्थायी रूप से प्रभावित होगी.

इन क्षेत्रों में पूरी तरह बंद रहेगी जलापूर्ति

सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक पुरानी बस्ती, चौकड़ी तोपखाना, चौकड़ी तोपखाना हुजूरी और गंगापोल चौकड़ी क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी. इसके अलावा चौकड़ी मोदीखाना, चौकड़ी विश्वेश्वर और चौकड़ी सरहद क्षेत्रों में जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित होगी.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले आवश्यक मात्रा में पेयजल का भंडारण कर लें, ताकि कार्य के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो. विभाग का कहना है कि यह कार्य भविष्य में पेयजल आपूर्ति को अधिक सुचारु और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

महाशिवरात्रि पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शिव परिवार और बाबा रामदेवजी की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शिरकत की. विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के नींदड़ मोड़ स्थित रविदास कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर भगवान शिव और बाबा रामदेवजी का आशीर्वाद प्राप्त किया.

इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने उप मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान अपने संबोधन में दीया कुमारी ने कहा कि भगवान शिव त्याग, तप और शक्ति के प्रतीक हैं, जबकि बाबा रामदेवजी लोक आस्था, सेवा और समानता के संदेशवाहक हैं.

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में एकता, सद्भाव और सकारात्मक चेतना को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने भक्ति भाव के साथ आयोजन में सहभागिता निभाई.

