ग्रीन कॉरिडोर या एंबुलेंस नहीं बल्कि ड्रोन से अस्पताल आ जाएंगे कैडेवर अंग

राजस्थान में अभी तक अब तक अंग परिवहन के लिए एंबुलेंस और ग्रीन कॉरिडोर पर निर्भरता थी, लेकिन ड्रोन तकनीक ट्रैफिक और समय की बाधा को खत्म कर देगी.

Published: Dec 16, 2025, 03:30 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 03:30 PM IST

ग्रीन कॉरिडोर या एंबुलेंस नहीं बल्कि ड्रोन से अस्पताल आ जाएंगे कैडेवर अंग

Jaipur News : राजस्थान के हेल्थ सेक्टर में एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है. जयपुर स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी देश में पहली बार ड्रोन के ज़रिए कैडेवर अंगों को अस्पताल तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है. यह तकनीक अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो सकती है.


अब तक अंग परिवहन के लिए एंबुलेंस और ग्रीन कॉरिडोर पर निर्भरता थी, लेकिन ड्रोन तकनीक ट्रैफिक और समय की बाधा को खत्म कर देगी. ड्रोन के ज़रिए एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर तक अंग पहुँचाए जा सकेंगे, जिससे ट्रांसप्लांट की सफलता दर बढ़ेगी.

अब तक डिफेन्स,एग्रीकल्चर में ड्रोन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब राजस्थान में मेडिकल क्षेत्र में भी ड्रोन की मदद ली जा सकेगी. ड्रोन के माध्यम से एक्सीडेंट स्थल पर लाइफ सेविंग दवाईयां पहुंचाई जा सकेंगी.

गंभीर दुर्घटनाओं में एंबुलेंस को पहुंचने में कई बार कीमती समय लग जाता है. ऐसे में ड्रोन के जरिए तुरंत जरूरी दवाइयाँ भेजकर घायल को प्राथमिक सहायता दी जा सकेगी, जिससे मौत का खतरा कम होगा. फिलहाल जयपुर में 15 किलोमीटर की रेंज में ये ड्रोन काम करेगा लेकिन बाद में इसकी रेंज क़ो बढ़ाया जाएगा और वजन क्षमता क़ो भी बढ़ा दिया जाएगा.

महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुकांत दास ने बताया कि ड्रोन के जरिए अंगों को बेहद कम समय में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाया जा सकेगा. यह तकनीक मरीजों के लिए पूरी तरह निशुल्क रहेगी और फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है.

