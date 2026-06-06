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पाकिस्तान का नया नार्को-टेरर प्लान! सोशल मीडिया से भर्ती, ड्रग्स और हथियारों का जाल

Rajasthan Crime News: पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ एक नए ‘नार्को-टेरर’ मॉडल के तहत सोशल मीडिया, ड्रग्स और हथियारों का इस्तेमाल कर युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं.
 

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 06, 2026, 10:51 AM|Updated: Jun 06, 2026, 10:51 AM
पाकिस्तान का नया नार्को-टेरर प्लान! सोशल मीडिया से भर्ती, ड्रग्स और हथियारों का जाल
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ एक नए ‘नार्को-टेरर’ मॉडल के तहत सोशल मीडिया, ड्रग्स और हथियारों का इस्तेमाल कर युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं.

Pakistan narco-terror model: पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ सिर्फ सीमा पार आतंकवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, ड्रग्स और हथियारों के जरिए युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने की नई रणनीति पर काम कर रहा है. हाल ही में इसी खतरे को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर राजस्थान एटीएस ने राजस्थान के 20 जिलों में एक साथ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया था.

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केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर पाकिस्तान में बैठा कुख्यात आतंकी शहजाद भट्टी और उसका नेटवर्क है, जिस पर भारतीय युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसा रहा है . एजेंसियों के अनुसार देशभर में करीब 900 से ज्यादा युवा इस नेटवर्क जुड़े हुए है.

‘पे-पर-टास्क’ मॉडल से युवाओं की भर्ती
शहजाद भट्टी का नेटवर्क सोशल मीडिया पर “पे-पर-टास्क” मॉडल के जरिए काम कर रहा था. युवाओं को छोटे-छोटे काम देकर उनके बदले पैसे दिए जाते थे. इनमें संवेदनशील सरकारी इमारतों, सैन्य प्रतिष्ठानों और सामरिक महत्व के स्थानों की फोटो-वीडियो बनाकर भेजना भी शामिल है.इस तरह राजस्थान और अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी. इसके लिए युवाओं को सीधे संपर्क करने के बजाय डार्क वेब ब्राउजर, ऑटो-डिलीट चैट एप्लिकेशन और गेमिंग सर्वर आधारित प्राइवेट चैट रूम का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि बातचीत का कोई रिकॉर्ड न बचे.

सोशल मीडिया से आतंक की ओर धकेलने की साजिश
शहजाद भट्टी भारतीय युवाओं को पहले सोशल मीडिया पर जोड़ता है और बाद में उन्हें पैसे, हथियार तथा गैंगस्टर लाइफस्टाइल का लालच देकर अपने नेटवर्क में शामिल करता है. इसके बाद रेकी, फायरिंग, ग्रेनेड अटैक, टारगेट किलिंग और अन्य आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है.शहजाद भट्टी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा माना जाता है और उसका नेटवर्क लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय है.


‘5 किलो ड्रग्स खरीदो, एक पिस्टल फ्री’ का ऑफर
पाकिस्तान स्थित ड्रग्स और हथियार तस्कर भारतीय गैंगस्टर्स और अपराधियों को आकर्षित करने के लिए नए ऑफर दे रहे हैं. इनमें सबसे चर्चित ऑफर है—“5 किलो ड्रग्स खरीदो, एक पिस्टल फ्री पाओ.

एजेंसियों का मानना है कि यह केवल तस्करी नहीं बल्कि एक सुनियोजित ‘नार्को-टेरर’ मॉडल है, जिसमें ड्रग्स के जरिए कमाई और हथियारों के जरिए हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है.

राजस्थान बॉर्डर बना तस्करी का बड़ा कॉरिडोर
राजस्थान और पंजाब से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स और हथियारों की बड़ी ट्रांजिट लाइन बनती जा रही है. हाल के महीनों में कई मामलों में पाकिस्तान से भेजी गई हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन की बड़ी खेप पकड़ी गई है.कभी ड्रोन के जरिए सीमा पार पैकेट गिराए जा रहे हैं तो कभी स्थानीय नेटवर्क के जरिए इन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाया जा रहा है. श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों में कई बार ऐसी गतिविधियां सामने आ चुकी हैं.हालांकि जानकारी सामने आती है कि पाकिस्तान से आने वाली नशे की खेप सबसे ज्यादा पंजाब तक पहुंच रही है.


ड्रग्स और हथियारों का यह गठजोड़ केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है. ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों और अपराधी नेटवर्क को मजबूत करने में किया जा रहा है.इसी खतरे को देखते हुए केंद्रीय और राज्य एजेंसियां लगातार निगरानी बढ़ा रही हैं.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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