/पहले जमकर पी शराब फिर सड़क पर खून के प्यासे हुए तीन युवक, पिता और तीन साल की मासूम के साथ 3 को उतार दिया मौत के घाट

Jaipur Road Accident: जयपुर में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. पुलिस के मुताबिक, तीन युवक पहले एक किराये के कमरे पर शराब पार्टी करने के बाद कार से नाहरगढ़ घूमने निकले थे. आरोप है कि तीनों नशे में थे. इसके बाद तेज रफ्तार कार ने सांगानेर इलाके में एक के बाद एक चार वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में पिता और उसकी तीन साल की बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं. इस मामले में मालपुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक संदीप उर्फ सूरज और उसके साथी इन्द्रजीत सिंह उर्फ गोपी को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरे आरोपी साजन की तलाश की जा रही है.



पहले कमरे में हुई शराब पार्टी

पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त की रात करीब 9 बजे इन्द्रजीत सिंह उर्फ गोपी अपनी कार लेकर मथुरा से सांगानेर पहुंचा था. यहां उसका रिश्तेदार संदीप उर्फ सूरज रहता था. दोनों ने अपने एक अन्य रिश्तेदार साजन को भी कमरे पर बुला लिया. तीनों ने कमरे पर शराब पार्टी की. पुलिस का कहना है कि पार्टी के बाद तीनों ने नाहरगढ़ घूमने जाने का फैसला किया. आरोप है कि उस समय तीनों नशे में थे. कार संदीप उर्फ सूरज चला रहा था और उसके साथ इन्द्रजीत तथा साजन भी सवार थे. इसके बाद कार सांगानेर की सड़कों पर निकली और कुछ ही दूरी में हालात बेहद खौफनाक हो गए.

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पहली टक्कर में पिता-पुत्री की मौत

पुलिस के मुताबिक, सांगासेतु रोड पर कार चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाया. इसी दौरान कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी. बाइक पर विष्णु गोयल अपनी पत्नी श्वेता, पांच साल के बेटे चिराग और तीन साल की बेटी सृष्टि के साथ सवार थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार परिवार सड़क पर जा गिरा. हादसे में विष्णु गोयल और उनकी तीन साल की बेटी सृष्टि की मौत हो गई. वहीं पत्नी श्वेता और पांच साल का बेटा चिराग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद भी कार चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज रफ्तार में आगे बढ़ता रहा.



एक्टिवा और दूसरी बाइक को भी मारी टक्कर

पहली टक्कर के बाद कार ने एक एक्टिवा को भी अपनी चपेट में ले लिया. एक्टिवा सवार आकाश गुर्जर और लक्ष्य वरजानी घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद भी कार की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा. सांगानेर थाना क्षेत्र में आगे जाकर कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी. बाइक चला रहे राजेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए SMS अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद कार ने एक दूसरी कार को भी टक्कर मारी. लगातार टक्कर मारने के बाद आरोपी कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए.



तीन मौतें, चार लोग घायल

इस दर्दनाक हिट एंड रन मामले में अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है. मृतकों में विष्णु गोयल, उनकी तीन वर्षीय बेटी सृष्टि और राजेन्द्र सिंह शामिल हैं. वहीं विष्णु की पत्नी श्वेता, उनका पांच वर्षीय बेटा चिराग, आकाश गुर्जर और लक्ष्य वरजानी घायल हुए हैं. घायलों का इलाज SMS अस्पताल में चल रहा है. एक परिवार ने पिता और मासूम बेटी को खो दिया, जबकि दूसरे परिवार में भी हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है.



कार छोड़कर भागे आरोपी, दो गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया. कार का नंबर HR 51 AW 0142 बताया गया है. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए कार चालक संदीप उर्फ सूरज, निवासी कन्नौज, उत्तर प्रदेश और उसके साथी इन्द्रजीत सिंह उर्फ गोपी, निवासी मथुरा, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब तीसरे आरोपी साजन की तलाश कर रही है. साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे से पहले उन्होंने कितनी शराब पी थी और कार की रफ्तार कितनी थी.



पुलिस खंगाल रही हादसे की पूरी कड़ी

पुलिस इस पूरे मामले में शराब पार्टी से लेकर सड़क पर हुई लगातार टक्करों तक की कड़ी जोड़ रही है. यह भी जांच की जा रही है कि कार किस रफ्तार से चल रही थी और हादसे के बाद आरोपी मौके से कैसे फरार हुए. इस मामले में एडिशनल एसपी ईस्ट पारस मल जैन की बाइट भी पुलिस कार्रवाई और हादसे से जुड़े अपडेट के तौर पर उपलब्ध है. पुलिस की जांच और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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