/जयपुर में फंसी दुबई-दिल्ली फ्लाइट, खराब मौसम की वजह से डायवर्ट हुई फ्लाइट

Rajasthan News: राजधानी दिल्ली में खराब मौसम और प्रतिकूल उड़ान परिस्थितियों का असर मंगलवार रात हवाई सेवाओं पर साफ दिखाई दिया. घने बादल, तेज हवाओं और लैंडिंग में आ रही दिक्कतों के कारण दिल्ली जाने वाली कई उड़ानों को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा. रात 12 बजे से 1:30 बजे के बीच कुल 9 फ्लाइट्स को दिल्ली की बजाय जयपुर में उतारा गया.



डायवर्ट की गई उड़ानों में एयर इंडिया की मुंबई-दिल्ली (AI-816), चेन्नई-दिल्ली (AI-538), कोलकाता-दिल्ली (AI-2708), हैदराबाद-दिल्ली (AI-2870) और रियाद-दिल्ली (AI-2244) शामिल रहीं. इसके अलावा इंडिगो की बेंगलुरु-दिल्ली (6E-817) और कोचीन-दिल्ली (6E-2382), एयर इंडिया एक्सप्रेस की सूरत-दिल्ली (IX-1229) तथा अकासा एयर की पुणे-दिल्ली (QP-1810) फ्लाइट को भी जयपुर में लैंड कराया गया. मौसम में सुधार होने के बाद ये सभी उड़ानें रात करीब 3:20 बजे तक वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गईं.

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दुबई से दिल्ली जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट जयपुर में फंसी

इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी दुबई से दिल्ली जा रहे स्पाइसजेट के यात्रियों को झेलनी पड़ी. स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-5106 खराब मौसम के कारण दिल्ली में लैंड नहीं कर सकी और उसे जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया. विमान रात करीब 8 बजे जयपुर पहुंचा था.



यात्रियों को उम्मीद थी कि मौसम सामान्य होते ही विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. फ्लाइट के जयपुर पहुंचने तक पायलट और क्रू मेंबर्स का निर्धारित ड्यूटी समय पूरा हो चुका था. विमानन नियमों के तहत तय फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के कारण पायलट आगे उड़ान संचालित नहीं कर सकते थे. ऐसे में पायलटों ने विमान छोड़ दिया और उड़ान को आगे नहीं बढ़ाया जा सका.



यात्रियों में नाराजगी, घंटों करना पड़ा इंतजार

पायलटों के जाने के बाद एयरलाइन स्टाफ ने सभी यात्रियों को विमान से उतारकर एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में भेज दिया. अचानक बदली इस स्थिति से यात्रियों में नाराजगी फैल गई. कई यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन पर पर्याप्त जानकारी न देने का आरोप लगाया. देर रात तक यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे और उन्हें अपनी आगे की यात्रा को लेकर स्पष्ट सूचना का इंतजार करना पड़ा.



अगरतला-दिल्ली फ्लाइट भी जयपुर उतारी गई

दिल्ली के खराब मौसम का असर केवल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर ही नहीं पड़ा. इंडिगो की अगरतला से दिल्ली जा रही फ्लाइट 6E-6504 को भी लैंडिंग अनुमति नहीं मिलने के कारण जयपुर डायवर्ट किया गया. एक साथ कई विमानों के जयपुर पहुंचने से एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिसके चलते एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रशासन को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ीं.

जयपुर से दिल्ली जाने वाली उड़ान भी प्रभावित

खराब मौसम का असर जयपुर से दिल्ली जाने वाली उड़ानों पर भी देखने को मिला. अलायंस एयर की फ्लाइट 9I-834 दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण विमान को रनवे से ही वापस लौटना पड़ा. यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, जबकि एयरलाइन अधिकारियों ने उन्हें मौसम सामान्य होने तक धैर्य रखने की सलाह दी.



दिल्ली में मौसम बिगड़ने से मंगलवार रात हवाई यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा और कई उड़ानों के यात्रियों को घंटों असुविधा का सामना करना पड़ा.

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