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दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

Jaipur News: दूदू के थला गांव में बिजली लाइन ठीक करने पहुंची बिजली निगम की टीम पर हमले का आरोप लगा है. चितौड़ा फीडर इंचार्ज रमेश चौधरी ने पंचायत प्रशासक समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. घटना का वीडियो वायरल है, पुलिस जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDilip choudhary
Published: Jun 16, 2026, 09:24 AM|Updated: Jun 16, 2026, 09:24 AM
दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र से बिजली निगम के कर्मचारियों पर हमले का मामला सामने आया है. आरोप है कि बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए पहुंची निगम की टीम के साथ मारपीट की गई. घटना के बाद घायल कर्मचारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच शुरू हो गई है.

लाइन सुधारने गई थी निगम की टीम
जानकारी के अनुसार, माधोराजपुरा पंचायत समिति के थला गांव में बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायतों के निस्तारण के लिए चितौड़ा फीडर इंचार्ज रमेश चौधरी के नेतृत्व में बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची थी. इसी दौरान विवाद की स्थिति बन गई.

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प्रशासक और परिजनों पर गंभीर आरोप
बिजली निगम की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि थला पंचायत के प्रशासक राजेंद्र प्रसाद तथा उनके परिजनों ने टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया. आरोप है कि कर्मचारियों पर लाठी-डंडों और लोहे की सरियों से हमला किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए गाली-गलौज भी की गई.

हमले में कर्मचारी घायल
बताया गया है कि इस हमले में चितौड़ा फीडर इंचार्ज रमेश चौधरी को गंभीर चोटें आई हैं. उनकी आंख, पीठ और पैरों में चोट लगने की जानकारी सामने आई है. घटना के बाद अन्य कर्मचारियों में भी डर और नाराजगी का माहौल है.

पुलिस में मामला दर्ज, जांच जारी
घटना के बाद फीडर इंचार्ज रमेश चौधरी ने रेनवाल मांजी थाने में मामला दर्ज कराया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है और सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि और घटना के सभी पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है.

नोट: इस मामले में मारपीट और अन्य आरोप बिजली निगम की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर लगाए गए हैं. पुलिस जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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