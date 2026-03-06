क्या है दूदू का हड्डी फैक्ट्री विवाद? हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद जल्द सुलझेगा मामला

Rajasthan News: जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में बिंजोलाव गांव की हड्डी फैक्ट्री से ग्रामीणों की परेशानी को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की चेतावनी के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई. अधिकारियों ने फैक्ट्री बंद करने को लेकर सख्त रुख अपनाया और ग्रामीणों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया. इस मुद्दे पर तीन दिनों से जारी धरना-प्रदर्शन आखिरकार सफल रहा, जब प्रशासन ने फैक्ट्री को बंद करवाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही. RLP नेता रामदयाल ओला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने फैक्ट्री से निकलने वाली दुर्गंध, प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई थी.



तीन दिनों का धरना-प्रदर्शन

दूदू के बिंजोलाव गांव में स्थित हड्डी फैक्ट्री से स्थानीय निवासी लंबे समय से परेशान हैं. फैक्ट्री से निकलने वाली बदबू और प्रदूषण के कारण गांववासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, साथ ही आसपास के इलाकों में पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है. RLP नेता रामदयाल ओला ने तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण और युवा शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि फैक्ट्री को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि यह अवैध रूप से संचालित हो रही है और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रही है. धरने के दौरान नारे लगाए गए और प्रशासन पर दबाव बनाया गया.



आश्वासन और सख्त कार्रवाई

RLP की चेतावनी और धरने की तीव्रता देखते हुए प्रशासन ने तत्परता दिखाई. अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और फैक्ट्री को बंद करवाने का आश्वासन दिया. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है और जांच टीम गठित की गई है. यदि फैक्ट्री पर्यावरण नियमों का पालन नहीं कर रही, तो इसे सील करने की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन के इस कदम से ग्रामीणों में राहत की लहर दौड़ी, लेकिन वे पूर्ण बंद होने तक सतर्क रहेंगे. अधिकारियों ने कहा कि गांववासियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द समाधान निकाला जाएगा.

प्रदर्शन में प्रमुख चेहरे और युवाओं की भागीदारी

धरना-प्रदर्शन में RLP नेता रामदयाल ओला के अलावा संजय मीणा, लक्ष्मण जांदू, पांचू डाबला जैसे प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे. इनके अलावा सैकड़ों युवा और ग्रामीण महिलाएं-पुरुष शामिल हुए, जिन्होंने फैक्ट्री के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद की. युवाओं ने बताया कि फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट न केवल हवा को दूषित कर रहा है, बल्कि जल स्रोतों को भी प्रभावित कर रहा है. इस आंदोलन से स्थानीय राजनीति में भी हलचल मची है, क्योंकि RLP ने इसे जनहित का मुद्दा बनाकर प्रशासन को चुनौती दी.

पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर फोकस

इस घटना से साफ है कि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों के संचालन पर सख्त निगरानी की जरूरत है. प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि फैक्ट्री जल्द बंद होगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो आगे बड़ा आंदोलन हो सकता है. RLP ने चेतावनी दी है कि वे इस मुद्दे को विधानसभा तक ले जाएंगे. यह मामला राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के बीच संतुलन की मिसाल बन सकता है.

