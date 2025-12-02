Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पेट्रोल की आग से तड़प-तड़पकर युवक की मौत, प्यार के शक में ससुर-जेठ ने जलाया था जिंदा! महिला की हालत नाजुक

Jaipur Crime News: दूदू के बाड़ोलाव गांव में प्रेम प्रसंग के शक में ससुर-जेठ द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जलाए गए प्रेमी युगल में से 25 वर्षीय कैलाश गुर्जर ने सोमवार देर रात SMS अस्पताल में दम तोड़ दिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 02, 2025, 11:22 AM IST | Updated: Dec 02, 2025, 11:22 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन इलाकों में आगामी 72 घंटे तक तेज शीतलहर की चेतावनी, दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी!
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान के इन इलाकों में आगामी 72 घंटे तक तेज शीतलहर की चेतावनी, दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी!

दिल्ली के सदर बाजार से भी सस्ती ज्वेलरी मिलती है यहां! ये हैं जयपुर में शॉपिंग के लिए 5 बेस्ट मार्केट
9 Photos
Rajasthan Cheap Market

दिल्ली के सदर बाजार से भी सस्ती ज्वेलरी मिलती है यहां! ये हैं जयपुर में शॉपिंग के लिए 5 बेस्ट मार्केट

क्या आप जानते हैं? गुम फोन मिनटों में ब्लॉक होगा-वो भी बिना IMEI नंबर याद किए!
8 Photos
Do You Know

क्या आप जानते हैं? गुम फोन मिनटों में ब्लॉक होगा-वो भी बिना IMEI नंबर याद किए!

PM Kisan Yojana 22nd Installment: ये चार स्टेप पूरे करने पर आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, तुरंत पढ़ लें ये जरूरी खबर
6 Photos
pm kisan yojana 22nd installment

PM Kisan Yojana 22nd Installment: ये चार स्टेप पूरे करने पर आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, तुरंत पढ़ लें ये जरूरी खबर

पेट्रोल की आग से तड़प-तड़पकर युवक की मौत, प्यार के शक में ससुर-जेठ ने जलाया था जिंदा! महिला की हालत नाजुक

Jaipur Crime News: दूदू के बाड़ोलाव गांव में प्रेम प्रसंग के शक में ससुर-जेठह द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जलाए गए प्रेमी युगल में से युवक ने सोमवार देर रात दम तोड़ दिया. 25 वर्षीय कैलाश गुर्जर 60 प्रतिशत से अधिक झुलस गया था और SMS अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. प्रेमिका की हालत अभी भी अत्यंत गंभीर बनी हुई है. वह भी ICU में जिंदगी और मौत से जूझ रही है.

घटना 3 दिन पहले की है. मौखमपुरा थाना क्षेत्र के बाड़ोलाव गांव में रात के समय महिला का ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश खेत पर गए थे. वहां झोपड़ी में दोनों को एक साथ देखते ही गुस्से में आ गए. दोनों ने पहले योजना बनाई और फिर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी.

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला के ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश को गिरफ्तार कर लिया था. दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. कैलाश की मौत के बाद पुलिस ने धारा 302 (हत्या) भी जोड़ दी है. मामले में आरोपी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में हैं. गांव में दहशत का माहौल है और लोगों में गुस्सा भी है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news