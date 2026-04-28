/दूदू भैराना धाम विवाद, रीको के खिलाफ साधु संत, 2 मई को बड़ा महापड़ाव

Jaipur News : 2 मई को भैराना धाम में बड़ा महापड़ाव और परिक्रमा का भी आयोजन होना है. जिसे इन आंदोलन का अहम चरण माना जा रहा है. संतों ने आम लोगों से भी इस महापड़ाव में शामिल होने की अपील की है ताकि उनकी मांगों को मजबूती मिल सके.
Jaipur News : जयपुर के दूदू में भैराना धाम को लेकर चल रहा आंदोलन तेज होता जा रहा है. पिछले 14 दिन से साधु संत लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे है. तपती गर्मी के बावजूद संतों का धरना प्रदर्शन जारी है,जिसे अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है.
भैराना धाम बचाओ रीको भगाओ के नारे के साथ साधु संत लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने भी साधु संतों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ खड़े है और आगामी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में शामिल होंगे.
अब 2 मई को भैराना धाम में बड़ा महापड़ाव और परिक्रमा का भी आयोजन होना है. जिसे इन आंदोलन का अहम चरण माना जा रहा है. संतों ने आम लोगों से भी इस महापड़ाव में शामिल होने की अपील की है ताकि उनकी मांगों को मजबूती मिल सके.
याद दिला दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साधु संतों के पक्ष में बयान दिया था. वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संत रामरतन दास ने चेतावनी दी है कि जब तक रीको की गतिविधियां इस इलाके से हटाई नहीं जाती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
उन्होनें कहा कि साधु संत किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाले हैं, जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और भी उग्र किया जा सकता है. आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच साधु संत अग्नितप के जरिए भी अपना विरोध जता रहे हैं. जो आंदोलन की गंभीरता को दर्शाने के लिए काफी है. स्थानीय लोग भी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में आंदोलन तेज हो सकता है.
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